Argentina Campeón del Mundo: dos rosenses consiguieron sus deseados “trofeos”

Una camiseta con la firma de un grande. Este martes la sobrina del capitán de la selección argentina, Mora, festejó su cumpleaños número 15 en la zona norte de la ciudad de Rosario y Los Palmeras musicalizaron la noche. Rubén “Cacho” Deicas, la voz de la banda, compartió en sus redes sociales imágenes de lo que fue la fiesta y se mostró súper agradecido con Lionel y Antonela.

Y el rosense Silvio Medina -bajista de Los Palmeras- estuvo con el astro futbolístico y se trajo la camiseta firmada.

La foto para el recuerdo eterno. Mientras que Martín "Lanchita" Rodríguez intentó la foto con Messi, pero al no lograrlo viajó a Pujato y consiguió un recuerdo con el DT campeón.

«Mi prima me dijo “vamos a ver a Messi”, así que fuimos con ella al country Kentucky pero no pudimos verlo, había un montón de gente», contó Lanchita. «A mí se me prendió la lamparita y le dije vamos a Pujato a ver si podemos estar con Scaloni. Llegamos como a las 19hs y afuera de la casa había una cuadra y media de gente; encare por el costado y golpeo un portón de madera, sale la hermana y pidió que hagamos una fila de dos personas. Asi que me quede ahí, empecé a hacer palmas y cuando se asomó fui el primero que se sacó la foto", relató en Renacer Regional FM.