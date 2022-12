Comerciante de Las Rosas sufrió una fuerte golpiza

En medio de los festejos por el titulo mundialista, un grupo de jóvenes reaccionó violentamente contra un vecino rosense.

Sergio Amado, titular del bar Fantasio VIP, sufrió una reprochable agresión en medio de los festejos por Argentina Campeón. Un grupo de jóvenes lo golpearon salvajemente por negarse a vender alcohol. Un acto totalmente lamentable y repudiable por la ciudadanía rosense. Los agresores están identificados.

«Me fui abrir el Bar, a llevar una mercadería al negocio y unos chicos que estaban me insistían que les vendiera bebida alcohólica y estaba prohibido vender. Me agredieron, me pegaron un botellazo y para defenderme con uno le increpé, los otros se me vinieron encima, me pegaron entre cuatro, estaban descontrolados, alcoholizado y algo más me parece».

«No saben tomar el festejo, una alegría para toda la familia, para todos, para todo el país, y termine pasando un mal momento, yo trabajo de día y noche. Aparte los padres tienen que tomar medida sobre sus hijos».

«Ya los tengo todos identificados a los chicos. Estos chicos se van a tener que presentar a la policía. Y la lesión que tengo en el ojo hoy me la estoy haciendo tratar. Espero que no sea mayor».

«Lo que no quiero que estos chicos sigan haciendo el daño que hacen. No solamente a mí sino a mucha gente en Las Rosas. Me entere que una chica policía le pegaron, están mal estos pibes».

«Quisiera que no le pase a más a nadie esto, me corto la alegría, el momento lindo que pase en casa…y te cagaron el momento de alegría y disfrutar», expresó.