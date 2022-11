Una joven de San Genaro fue seleccionada entre 5.000 voluntarios de Qatar 2022

Sol Marchese, de la ciudad de San Genaro, una joven que estudia Traductorado de inglés, Modelaje y Fotografía, vio la oportunidad de vivir el mundial desde adentro. “Estaba en clase de Práctica profesional y la profe me había dicho que me quede así charlábamos algo. Antes que yo, estaba hablando una compañera sobre algo que fue mal en una entrevista de un voluntariado de la FIFA, ahí se me paró la oreja. A mi me encantan todas esas cosas y oportunidades. Siempre que me entero me anoto o me he anotado en varias becas internacionales, etc”, comenzó explicando Sol en dialogo con [email protected] 24/7.

“Cuando escuché, consulté a mi compañera de que estaban hablando y me dijo que la FIFA estaba buscando voluntarios para el mundial. Le pregunté cómo anotarse, y apenas termine de hablar con mi profe me fui rápido para mi departamento. Llegue, tire todo así no más y me puse con esto”, continuó.

Sin embargo, no era algo sencillo, ya que personas de todo el mundo podían inscribirse: “La FIFA necesitaba 20 mil voluntarios pero 15 mil tenían que ser si o si de Qatar. O sea que había pocas chances pero me inscribí, llené un formulario y agendé una entrevista”.

Se estima que casi 8 millones de personas se anotaron, pero solo 60.000 pudieron avanzar a una siguiente entrevista: “Claro que todo esto lo pude hacer ya que cumplía con los requisitos: ser mayor de 18 años y tener un inglés fluido. Tuve mi entrevista el 25 de junio. Casi que la reprogramo porque había estado mal de salud. Tengo un trastorno de ansiedad general, y es muy difícil su tratamiento”.

La emoción de ser parte. “Estaba en clase de Lengua Inglesa cuando chequeando correo electrónico veo que me aparece un mail de la FIFA diciendo que había sido seleccionada dentro de los 5000 voluntarios internacionales. Pegue un grito (claramente interrumpí la clase). Estaba emocionada y en shock. No lo podía creer. Al toque mande un mensaje al grupo de mi familia diciendo que yo era una de las 5000 elegidas del mundo para ir al mundial a trabajar”.

El trabajo en Qatar. “A mi me tocó Servicio al Espectador en Al Janoub Stadium. Puedo llegar a trabajar adentro del estadio o afuera. Hay diversas tareas: dar información, chequear entradas, direccionar a los espectadores, ayudar en caso de una emergencia, etc. Nos preparan muy bien, ya que tuvimos que hacer varios test con diferente información. Este lunes, 14 de noviembre, salgo para Qatar. Mi último día de trabajo es el 5 de diciembre. Los turnos son de 8 horas y mínimo tenemos que hacer 8. Me dan hospedaje, comidas en mi turno de trabajo, seguro médico allá y transporte público gratuito.”

“Las expectativas son enormes. Los últimos años no fueron muy fáciles, debido a mis problemas relacionados con la salud mental, así que le estoy poniendo muchas expectativas a esta experiencia increíble que se viene. Amo conocer personas de otros países y hacerme amiga. Es más que nada lo que planeo traer de esta experiencia. Amigos, un vistazo a una cultura totalmente diferente a la nuestra. Ahora faltando pocos días para irme, estoy bastante nerviosa pero esos nervios lindos por el miedo a lo desconocido” , finalizó diciendo Sol.

Fuente: Conectados 24/7 - Foto: InfoMás - Edición: LRD