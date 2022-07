Futbol: en primera división Almafuerte cayó ante El Porvenir y se despidió del torneo

PRIMERA DIVISIÓN

OCTAVOS DE FINAL

Argentino 2 – 0 América

Sport 2 – 0 ADEO

El Porvenir 2 – 1 Almafuerte

Carcarañá 1 – 0 M. de Oca

CUARTOS DE FINAL

W. Kemmis vs Carcarañá

Sportivo vs El Porvenir

Defensores vs Argentino

Barraca vs Sport

CUARTA DIVISIÓN

OCTAVOS DE FINAL

W. Kemmis 1 – 2 Carcarañá

Almafuerte 3 – 2 M. de Oca

El Porvenir 0 – 0 San Jerónimo

Sportivo 0 – 1 Campaña

CUARTOS DE FINAL

U. Tortugas vs Campaña

Argentino vs Almafuerte

Defensores vs El Porvenir

Sport vs Carcarañá