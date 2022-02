Es bueno el estado general de salud de la beba nacida en un hotel de Las Rosas

La Justicia determinó que permanezca en el hospital hasta tanto se determine su situación. La niña está al cuidado de tres mujeres, designadas por asistencia social del municipio, que se turnan durante el día.

«En primera instancia fue llevada a un consultorio particular por una allegada a la madre, o supuesta madre ya que hasta que no se confirme genéticamente no puede confirmarse la filiación. Aparentemente estaba bien, pero fue internada en el hospital para la atención primaria de rigor, es decir los análisis, la medicación y la vacunas para un recién nacido.», comunicó el Dr. Alejandro Luna.

Por protocolo se dio conocimiento del caso a la Justicia, con la denuncia correspondiente, y a partir de ahí quedo todo en manos de la parte legal de la provincia. Una allegada manifestó su deseo de tenerla, pero determinaron que permanezca en el SAMCo local por el momento.

El estado general de salud y nutricional es bueno. «Por ahí es difícil entender como ha sido todo. Además está el inconveniente para la inscripción de la menor por que no hay testigos del parto, que entiendo que debe haber al menos dos. Acá en teoría no los hay, por lo cual hay que hacer reconocimiento para ver si parida por quien dice que la ha parido», expresó Luna.