Una familia pellegrinense ganó el Quini 6 en su modalidad "Siempre Sale"

La familia Gariglio, de Carlos Pellegrini, ganó el “Quini 6” en la modalidad “Siempre Sale” y expresaron su felicidad. Una gran noticia para terminar este 2021.

“No lo podemos creer, es una bendición para nosotros. Estamos muy contentos y sorprendidos”, comenzó diciendo Alfredo, quien jugó dos boletas en una agencia de la localidad.

“Una la vengo haciendo desde hace mucho, con los mismos números y en ésta, con la que ganamos, se me ocurrieron los números en el momento. Este lunes me avisaron que había ganado y pensé que me estaban haciendo una broma”, contó.

El premio ronda los 2.700.000 pesos, a los que se le harán los respectivos descuentos de impuestos y gastos, pero sin dudas, es una cifra importante y que, a la familia pellegrinense, le viene de maravillas.

“Este premio alivia y mucho. Nos da tranquilidad, porque la venimos luchando tanto y llegamos siempre justos, ya que tenemos a nuestro hijo más grande -Agustín- estudiando en Rosario para ser Bioquímico, y por mes pagamos alrededor de 40 mil pesos para mantenerlo. Nos cuesta muchísimo, porque los dos somos empleados y trabajamos todo el día. Por eso, a este dinero pensamos invertirlo en eso, en la carrera de nuestro hijo. Es lo mejor que le vamos a dejar en la vida”, reveló Carolina Michelotti, esposa de Alfredo. La familia se completa con un hijo más chico, Joaquín, que estaba presente al momento de la entrevista.

Obviamente que, por razones de seguridad, tendrán todos los cuidados para resguardar el premio en un lugar externo a su hogar, para poder lograr el propósito que se plantearon como familia.

Sin dudas, una excelente noticia para cerrar el año.

Fuente: Portal Pellegrinense