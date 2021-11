Armstrong: Verdecchia cerró su campaña con Pullaro y referentes históricos de la UCR

El actual intendente Dr. Pablo Verdecchia y su lista de Candidatos a Concejales, realizaron su cierre de campaña, con la presencia de la Diputada Silvana Di Stefano y el Dip. Maximiliano Pullaro, acompañaron también funcionarios de su gabinete, militancia joven y referentes históricos de la UCR.



Verdecchia, quien compite en las urnas por un nuevo período el próximo 14 de noviembre, en su discurso afirmó que «Este es el Camino!… porque el insulto y el descaro no nos representan. Porque no creemos en el odio ni en las venganzas… porque la violencia nunca conduce a nada bueno. Porque no nos merecemos las mañas de la vieja política. Porque Armstrong “no tiene miedo”… lo que Armstrong tiene… son ganas de seguir haciendo…»



En diálogo Armstrong y Región el intendente expresó: “Desde que arranque mi discurso y veía a quienes me acompañan en la lista de concejales, a la Diputada Silvana Di Stefano y al Ex- Ministro de Seguridad Maxi Pullaro, a la militancia más joven, a los referentes históricos de este comité, se me ponía la piel de gallina, empezaron a venir imágenes, más imágenes que me han marcado. Tenía el recuerdo vivo de muchas personas que han militado, que han trabajado y todo lo que significa para muchos la política. Pero también ésta palabra muchas veces se desnaturaliza por la cantidad enorme de malos políticos que hacen que esta herramienta este mal vista. Uno que lo vivió de chico y ve todo el trabajo realizado desde acá adentro, desde los distintos lugares que le toco a la U.C.R. en estos 130 años, y ve todo por lo que se luchó, se debatió, se peleó, desde los lugares de gestión para tener una comunidad más unida... la verdad que la sensación de hoy es muy fuerte y de mucha emoción”.

“Mientras hacia mi alocución recordaba aquellos momentos duros que nos tocó vivir desde la gestión en pandemia, desde las obras; también desde los discursos con agresiones y agravios que nos toca recibir, pero no tenemos que darle importancia y nuestro deber es seguir construyendo esos puentes donde la sociedad perciba y sienta que una discusión política no es una pelea, sino un debate de ideas y que con eso podamos ver crecer a todos los armstronenses, ese es el sentido y el fundamento de ciudad que proyectamos”, decía Verdecchia.

Luego el jefe del ejecutivo armstronense añadió: «También hoy nos acompaño Maxi Pullaro, quien da todo su apoyo a Caro Losada que es nuestra candidata a senadora junto a Dionisio Scarpin y a Mario Barletta como Diputado Nacional. Es muy importante que Maxi venga para demostrar que estamos todos unidos y que el próximo 14 de noviembre las esperanzas de los argentinos sigan creciendo…y juntos sigamos avanzando”.

“Nuestro equipo quiere y desea seguir trabajando con vocación de servicio hacia la comunidad, y queremos continuar en ese camino que venimos transitando. Un camino donde podamos tener a esa ciudad que no deja a nadie atrás, donde las obras y la libertad sean el fundamento y el compromiso pero también lo sean las nuevas ideas que tienen que ver con la situación que estamos viviendo a nivel mundial, como el medio ambiente, producción desde lo tecnológico, capacitaciones que están necesitando los jóvenes y nuestros empleados, desde ahí saldrá el Armstrong que queremos en nuestro futuro”, expresó el intendente.