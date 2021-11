Estado del programa de vacunación en Las Rosas

Avanza la campaña de inmunización de niños y adolescentes. Pero no se conoce cuando se iniciará con la etapa de tercera dosis.

Doctor Alejandro Luna, Director del SAMCo Las Rosas, se expresó sobre el estado epidemiológico y del programa de vacunación en nuestra ciudad:

Contagios. Desde hace aproximadamente un mes Las Rosas no presenta casos activos de Covid 19. «Estamos bien, realizamos semanalmente entre 15 a 20 hisopados, algunos de personas con síntomas y otros prequirúgicos, y todos dan Negativo. Así como también los que hacemos, según nos manda la Provincia, de viajeros que llegan del exterior. Es importante mantener la ciudad en condiciones de no infección, como ahora.»

Vacunación de niños. «Venimos bien, si bien es cierto que algún día se produjeron demoras, porque ocurre que desde la Provincia se cargan a veces 400 turnos, y eso implica que vengan 400 niños más sus padres, lo cual genera aglomeramientos e inconvenientes porque los turnos casi se superponen unos con otros. Para colmo hace unos días atrás estuvo caído el sistema vacunación y no se podían realizar las cargas de vacunados, haciendo más lento todo el proceso.»

Tercera dosis. «Está dispuesto a nivel provincial que sea para aquellas personas mayores de 50 que han sido vacunada con dos dosis Sinopharm, en cuyo caso se le va a colocar una dosis adicional de AstraZeneca, pero si bien ya lo difundió la Ministra de Salud no está disponible la información de cuándo se va a iniciar con este período.»

Reconocimiento a equipos de vacunación. «Se trata de personal que han cumplido siempre. Es gente que no ha parado un solo día, no se han toma vacaciones, no tomaron francos adicionales, se ha vacunado hasta los días sábados. Entran a trabajar a las 6 de la mañana saliendo las 3:30 a 4 de la tarde»