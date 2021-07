Vacunación Covid: más de 81 mil menores de 30 años se registraron en los últimos 7 días

Cuatrocientos mil santafesinos sub 30 ya están inscriptos para recibir su primera dosis.

Con las más de 150 mil dosis de vacunas que llegaron este lunes 14 de julio a la provincia, la mirada del Ministerio de Salud de Santa Fe está puesta sobre todo en las casi 400 mil personas sub 30 que ya están inscriptas para recibir su primera dosis contra el Covid-19, de los cuales más de 81 mil se registraron en los últimos siete días.

Si bien las partidas también se utilizarán para completar esquemas, sobre todo avanzar en la colocación de Sputnik 2, la meta de la campaña es llegar para finales de este mes al 80 por ciento de la población que tiene entre 18 y 30 años. Un grupo al que las autoridades sanitarias instaron fuertemente la semana pasada para que se sumen al operativo sanitario que se lleva adelante en la provincia de Santa Fe desde diciembre pasado.

La confianza en la vacuna y en consecuencia la inscripción a la campaña, está en un buen nivel. De hecho casi ocho de cada diez santafesinos mayores de 18 años ya dieron su conformidad para ser inmunizados. Un número que incluso está por encima de otras provincias, como Córdoba.



Así y todo, la fuerte convocatoria del gobierno santafesino en la última semana fue a las personas de entre 18 y 30 años, sobre todo a los más jóvenes. Los sub 30 son justamente la franja que comenzó a recibir la primera dosis y donde más santafesinos faltaban inscribirse. La principal hipótesis de la ministra, Sonia Martorano, es que aún no se anotaron «porque veían la vacunación como algo muy lejano, y en realidad no fue tan así», como dijo días atrás.

Datos estadísticos. Hasta días atrás en Santa Fe, sobre un total de 2.700.000 personas en condiciones de recibir la vacuna por ser mayores de 18 años ya se anotaron en el sitio web oficial de la provincia exactamente casi 2,1 millones de personas. La estimación de las autoridades es que unos 626 mil son los que aún no dieron su consentimiento, de los cuales Martorano estimó en que entre 400 y 500 mil pertenecen justamente a esa franja sub 30 y son los que hay que salir a convencer.

Al inicio, el lunes pasado, los inscriptos en esa franja sumaban algo más de 318 mil, un número que ayer trepó a 399.815, a razón de 11.600 anotados promedio cada 24 horas.

Lo cierto es que una tendencia que se mantuvo es que la cantidad de hombres y mujeres registradas es menor a medida que se desciende en la edad. De esa manera, la franja de 30 es la que mayor número de anotados cuenta con 38.832 registros y a partir de allí, año por año, la cifra se reduce hasta llegar a los 18 con 25.121.