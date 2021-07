Rizha será parte de la primera edición del festival de arte joven 'La Sub25'

El proyecto '21Distritos' lanza la primera edición del festival de arte joven 'La Sub25', que se celebrará este fin de semana en Villa de Vallecas con propuestas de artistas de entre 18 y 25 años como microconciertos rapeados, danza o poesía visual.

El festival tendrá lugar en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo y en el Auditorio Las Trece Rosas, y tiene como objetivo "impulsar y difundir el trabajo de jóvenes artistas, favoreciendo que muestren sus propuestas en espacios profesionales de representación".

'Cápsulas artísticas'

A los conciertos que ofrecerán Rizha, Corea la Buena, Jaguayano, Irenegarry, Rebe y Pedraxe, se suman las propuestas de danza contemporánea de Poliana Lima y una serie de recorridos multidisciplinares en espacios no convencionales llamados 'cápsulas artísticas'.



En esta propuesta habrá poemas visuales, microconciertos rapeados, danza contemporánea y la instalación interactiva The Machine To Be Another. También se podrá asistir al coloquio protagonizado por Rizha, Esty Quesada (Soy una Pringada) y Eugenia Tenenbaum o visitar las exposiciones fotográficas del Puente Aéreo Cultural y de la artista Carla Hernansanz.

La primera de las cápsulas artísticas es un espacio dedicado al movimiento compuesto por dos piezas breves de danza contemporánea: Neikos, de la compañía La MatriZ y Solas, de las bailarinas Emma de la O y Majo Casado. Se podrán ver el 9 de julio a las 21 horas y a las 21.45 horas y el sábado 10 de julio a las 18 horas en el centro juvenil El Sitio de mi Recreo.

Un recorrido multidisciplinar formado por el microconcierto rapeado del artista Teo Lucadamo, la participación en un cadáver exquisito, la instalación sonora The Dark Room-Bab a cargo de Mirko Nisenson y Almíbar y un poema visual de la poeta Jara.



La cápsula 2 se podrá recorrer el 9 de julio a las 21 horas y a las 21.45 horas y el sábado, 10 de julio, a las 18 horas en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo.

La tercera cápsula se denomina 'The Machine To Be Another'. La instalación interactiva de BodySwap es un sistema de realidad virtual encarnada que permite a dos personas experimentar el mundo a través de los ojos y el cuerpo del otro.



Música, danza y charlas

Los conciertos de este viernes estarán protagonizados por Pedraxe, cantante, productor y director de una banda virtual dirigida desde su ordenador, y Rebe, la joven artista que saltó a la fama con sus versiones desprejuiciadas de Paulina Rubio y Alejandro Sanz.



La coreógrafa Poliana Lima presenta en La Sub25 su pieza 'Las cosas en la distancia', obra interpretada por jóvenes bailarinas donde los cuerpos se ven atravesados por diversas fuerzas e intensidades.



Las actividades al aire libre del sábado comienzan con el coloquio entre las artistas Esty Quesada (Soy una Pringada) y Rizha, moderado por la divulgadora e historiadora del Arte Eugenia Tenenbaum, que abordará temas sobre el desarrollo creativo, la salud mental en la industria cultural y cómo enfrentan su papel público como feministas y activistas LGTBIQ+.