Organizaciones se unieron pidiendo justicia en el caso Florencia

#8MesesSinFlor

Al cumplirse 8 meses del femicidio de María Florencia Gómez, ocurrido el 12 de octubre de 2020 en la ciudad de San Jorge, el cual conmueve y moviliza a toda la sociedad, diversas agrupaciones feministas, disidentes y de la sociedad civil abajo firmantes, nos organizamos para seguir exigiendo ¡JUSTICIA POR FLORENCIA!

De esta manera, también exigimos al Estado mayores recursos, presencia y responsabilidad para dar con la persona que cometió el femicidio, que hace 8 meses camina libre e impunemente, constituyendo esto un peligro para la sociedad en general pero, sobre todo, para las mujeres e identidades feminizadas.

Entendemos que esto no puede seguir así; el femicidio de Florencia es el único del Departamento San Martín donde no hay declarada una persona como responsable. Claramente la justicia no ha podido, hasta el momento, cumplir con el pedido de la sociedad. Es por eso que nos unimos para alzar nuestras voces y exigir con mayor fuerza que se resuelva con urgencia. ¡NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!

Más allá de que estos meses los hayamos transitado con dolor, miedo e incertidumbre, hoy decidimos aunar fuerzas para luchar, como lo hubiese hecho nuestra compañera Florencia, por las que ya no están, para que se sepa la verdad, para que se garanticen nuestros derechos, para que el Estado nos proteja, para ser libres y vivir sin miedo.

Las organizaciones que firman el presente documento, abrazamos y acompañamos a la Familia de Flor en el reclamo de justicia.

– Niunamenos, Las Rosas.

– Feministas, Las Rosas.

– Estamos Para Nosotres, Piamonte.

– Frente de Mujeres Sindicalistas del Departamento San Martín.

– Kumelén, Asociación Civil.

– Mujeres de la Matria Latinoamericana – Mumalá – Santa Fe .

– Movimiento Social Piamonte.

– Saravá, Carlos Pellegrini.

– Las Chuecas, San Jorge.

– Insurrectxs, Maria Susana.

– Mujeres Justicialistas, El Trébol.

– Flor de Mujeres, Monje.

– Marea Violeta, Landeta.

– Feministas MdO, Montes de Oca.

– Movimiento de Mujeres y Disidencias, Funes.

– La Yesca, Cañada de Gómez.

– Aquelarre, Frente de Mujeres y Disidencias, Bustinza.

– Warrios, Las Parejas.

– Mujeres en Ronda, Totoras.

– Ronda de mujeres roldanenses, Roldán.

– Mala Junta – Feminismo Popular, Rosario.

– Mala Junta – Poder Feminista, Rosario.

– Colectiva Roldán, mujeres libres y diversas.

– Agrupación familiares atravesados por el femicidio Santa Fe.

– Las Mirabal, Granadero Baigorria.

– Gestando Sororidad- Tostado