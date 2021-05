Modelo y camionera: Iara, la joven de Barrancas que rompió estereotipos

“Para mi es un orgullo y quiero incentivar a otras mujeres”, resaltó en diálogo con Info Más.

La joven se llama Iara Coccia, es mamá, camionera, modelo y técnica en administración de empresa con título certificado. Sin embargo, en cuanto a esta última profesión, nunca pudo lograr un empleo y siguió por el camino de la moda aunque aclaró: “Dentro de mi siempre estuvo lo de querer manejar un camión”.

“Siempre amé la moda, en 2018 y 2019 estuve con eso, en agencias de modelo, asesora de moda, es algo que me fascina. Mi sueño era tener mi propia marca de ropa, estaba encaminada pero surgió lo de la pandemia y fue un balde de agua fría porque me cortó todo lo que quería hacer”, lamentó.

Sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y le apuntó a luchar por otro deseo. “Con los camiones empecé a a hacer algunos viajes de acompañantes pero no podía manejar porque no tenía carnet. De a poco se me fue cumpliendo lo que quería hacer”, contó.

La pandemia volvió a ser una traba a la hora de lograr un turno para la licencia ya que sostuvo: “Cuando me decidí para sacar el carnet no daban los turnos por la pandemia. Cuando me llegó la hora de sacarlo lloré de emoción. Por ahora trabajo dentro de la provincia pero he ido de acompañante a otros puertos, ganando experiencia”.

“Yo nunca tuve apoyo de nadie, transformé todos los no en si. Es un rubro difícil de entrar, no por los camioneros de quienes muchos tienen un mal concepto, ellos son compañeros, son respetuosos. Hay un prejuicio en ese sentido que hay que romper”.

A su vez, su objetivo también es aportar su experiencia a otras mujeres que quieren emprender el mismo camino. “En este tiempo he conversado con otras mujeres y me decían que también era su sueño y no pudieron cumplirlo. A mi me gusta estimularlas para que lo logren. Tenes que estar decidida, y no dejarte llevar por los comentarios de nadie. Cuando fui a rendir el inspector me dijo que tendría que ser instructora de manejo porque tengo potencial, a mi me encantaría enseñarle a las mujeres el día de mañana”.

“A nivel nacional dentro del rubro de choferes de camión sólo el el 2 por ciento son mujeres y por lo general son mujeres grandes. Me pone orgullosa ser la primera camionera de mi pueblo”, concluyó.

La licencia fue mostrada en sus redes sociales junto a un certificado de curso de modelaje profesional y asesoramiento de imagen. Sus dos pasiones opuestas hoy se juntaron y van de la mano.

Fuente: Info Más