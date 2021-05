Dr. Alejandro Montagne: situación epidemiológica y vacunación

Nivel de ocupación de camas. "En Las Rosas hemos dividido el hospital en dos: un Sector No Covid y un Sector Covid. Hoy, 6 de mayo, en el primer hay solo una cama libre de nueve disponibles; y en el segundo es al revés: solamente un paciente de 12 camas totales, asi que disponemos alli 11 camas libre, y también la sala con el respirador. Esto no implica que no hay pacientes enfermos con coronavirus, pero es gente que tiene su tratamiento domiciliario".

Evolución de la vacunación. "Respecto a vacunación nosotros estamos siguiendo el cronograma que nos envía al Ministerio de Salud de la Provincia. Hemos recibido ahora 900 dosis de Sinopharm, que algunas son para primeras dosis y otras para segunda dosis, sobre todo de docentes. Vamos trabajando según el listado que envía la Provincia, del cual nos anoticiamos prácticamente la noche anterior".

Vacuna de la gripe. "Si una persona se colocó la vacuna de la gripe debe esperar al menos 15 días para poder ser aplicarse la del Covid, porque el tiempo es entre 15 y 30 días desde la aplicación pero ya los 15 días se puede hacer; y viceversa si uno se aplicó la vacuna Covid entre 15 y 30 días puede colocarse aquella contra la gripe. Por otra parte la gente que padeció Covid, debido a que hay una cantidad muy limitada de vacunas en Argentina, no se vacuna a salvo que hayan pasado más de tres meses desde la enfermedad. "Stock de oxígeno. El oxígeno es un problema de muchos hospitales de la región. Nosotros hasta ahora no hemos tenido esta dificultad. ya que cuando empezó la pandemia cambiamos el sistema de tubos y lo pasamos a termos que tiene una cantidad muy importante de metros cúbicos del gas, y además duplicamos la cantidad de termos. Tenemos oxígenos para aproximadamente 10 días.

Cuidados y prevención. "Ahora que llega el frío, y viendo lo que pasó en Europa con la aparición de la segunda ola, es probable que nos ocurra lo mismo. Contamos con la suerte de tener este anticipo, tener el “diario del lunes” como se dice. Debemos guardar todas las precauciones en distanciamiento social, trabajar en lugares ventilados, los cubrebocas, etc.. Una de las mayores fuentes de son justamente son las reuniones sociales, cuando uno se junta a trabajar o a divertirse con personas que uno cree que están sanas, pero el problema es ese: que en muchos de los casos no están sanas. También es importante recalcar que estas cepas que hay ahora se caracterizan por una alta contagiosidad, son muy agresivas, la enfermedad quema etapas muy rápido, el paciente se deteriora muy rápido y tienen un índice mortalidad bastante más alto Entonces, creo que todas esas son razones más que suficiente como para que la gente tenga cuidados".