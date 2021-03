Preocupa a las autoridades sanitarias el aumento de casos de Covid 19

Hay un aumento de casos que se registran a nivel país, y la ciudad no está ajena eso. "Hemos visto en los últimos días un aumento de casos, y es llamativo. Por eso pedimos a quienes se sientan con síntomas consulten con su médido de cabecera y se aisle", expresó el Dr. Alejandro Luna, director del SAMCo Las Rosas. "Los casos hasta el momento no han sido de la gravedad que tuvieron el ciclo anterior, y tampoco fueron afectadas personas adultas mayores que son más susceptibles".

Recordó que es importante tomar las medidas de prevención ya conocidas, como aislamiento, no compartir vasos o el mate, usar alcohol en el lavado de manos y otras. "No hay que prohibir nada, pero es preciso responsabilidad en los eventos donde se participe, guardando todos los protocolos recomendados. Tengo entendido que hubo actividades en estos días donde no se cumplió, y allí pueden ocurrir contactos."

Vacunación. "Mañana jueves 25 se hará una nueva vacunación. Ya la Provincia se está comunicando con quienes se han inscriptos para otorgarles los turnos. Quiero recordar a quienes no tengan computadora, internet o no puedan comunicarse con la página web del Gobierno de Santa Fe para inscribirse, que pueden acercarse al hospital por la tarde y serán ayudados a cumplir con ese trámite."