Ayer lunes 8 comenzó la vacunación por Covid 19 en Las Rosas

En esta primera etapa se inició la vacunación para el personal del SAMCo local y del ámbito privado de la salud, contemplándose los diversos centros médicos, odontológicos, farmacias, kinesiólogos y bioquímicos de la localidad de Las Rosas.

¿Serán suficientes estas primeras 100 dosis para el personal de la salud? “Estimamos que va a alcanzar porque ya una buena parte se vacunó en la localidad de Armstrong”, expresó el doctor Luna.

¿La vacunación es voluntaria? “Sí, es totalmente voluntaria, lo único que el personal que no desee vacunarse que, corresponde a nuestra institución, deberá firmar una constancia para la misma porque después no queremos que nos reclame que, no fue vacunado”, afirmó el director del SAMCo Las Rosas.