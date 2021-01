Meyer: "Tenemos proyectadas obras de gran importancia para toda la comunidad"

Repavimentación calle Uruguay. “La semana pasada hemos reclamado con énfasis los recursos que nos adeudaban de Obras Menores, y el lunes el gobierno de la provincia nos depósito $4.000.000 en concepto lo correspondiente al año 2019. Este recurso es el que está afectado la repavimentación de calle Uruguay, por ello inmediatamente pasamos el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para la compra directa de ese hormigón, ya que como todos sabemos vivimos en una inestabilidad cambiaria muy grande y no podemos realizar un proceso licitatorio a 30 días porque ningún proveedor sostiene los precios. Con sentido común nuestros concejales dieron aprobación, así que ya tenemos adquirido hormigón por la suma de 4 millones de pesos para empezar. La diferencia saldrá de recursos propios del municipio.”

“Así que la Provincia a comenzado a cumplir, y en conversaciones con José Luis Freyre y con Carlos Kauffman, de la Secretaria de Municipios y Comuna, han tomado el compromiso de agilizar el dinero de FOCOM 2020 destinado a la obra de Avenida Las Rosas”.

Gas natural en Barrio 27 de Marzo. “También fue decidido positivamente por unanimidad en el Concejo Deliberante, y ahora debemos esperar que la empresa proveedora Litoral Gas dé su aprobación y el barrio entero tendrá la red para acceso al gas”.

Parque España. "Hemos terminado ya la nueva iluminación perimetral, que produce un cambio estético extraordinario. Caminar hoy por las veredas del Parque realmente no es lo mismo que conocíamos hasta hace un mes atrás, ha cambiado mucho. Noto que la gente la recorre aún sin haberse terminado el proyecto, y eso me pone muy contento porque son obras que los rosenses disfrutan muchísimo."

Desagüe de Boulevard Kemmis. "Ya prácticamente está terminado, solamente faltan las obras de arte como son los cabezales, las bocas de tormenta. Una obra enorme donde se invirtieron más de 2 millones y medio de pesos de recursos municipales."

Otras tareas de Obras y Servicios - 11 al 15 de enero

• Conexiones de red de Agua Potable y Cloacas.

• Ampliación red cloacal en Calle Córdoba 800 y Güemes al 1000.



• Mantenimiento de Caminos Rurales alteo y colocación de tubos para alcantarillado, en éste caso camino 4,5 y 10.



• Reparaciones de veredas, cordones y trabajos de mantenimiento general.

• Construcción de tapas de cámaras, bolardos y diferentes accesorios en la sección Premoldeado de Maestranza Municipal.



• Montaje de columnas y recambio de luminarias led en calle Roque Sáenz Peña, en la vereda Sur de Parque España .

Restricciones horarias por pandemia. "Hay un decreto provincial y está en la gente después respetarlo o no, y en la fuerza pública aplicar el criterio que entiendan. Yo reitero que para mí restringir la circulación de la 1:30 de la mañana hasta las 6 me parece que es una medida totalmente inútil. Desde el punto de vista sanitario esto no va a mejorar absolutamente nada, porque acá el movimiento grande está en las mañanas, en los bancos, en los bares, en la calle. Yo creo que acá lo que hay que hacer insistir en el uso del barbijo, en cuidarse, ingresar ordenadamente los comercios; y después es que el gobierno trate por todos los medios de acelerar el tema de la vacuna, porque las actividades económicas no se pueden seguir afectando."

Audio: Renacer Regional