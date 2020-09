Rosense logró importante mejoría ante Covid 19 utilizando ivermectina

El profesional rosense, quién es concejal en Las Rosas, explicó las circunstancias que lo llevaron a probar el uso de ivermectina, relatando los síntomas que tenía y como se enteró de las posibilidades de este medicamento en el tratamiento del covid 19.

Se recomienda escuchar el audio completo que tiene un desarrollo interesante sobre su experiencia y resultados.

Coronavirus: En Correa comenzaron a tratar a contactos estrechos con Ivermectina



En una entrevista realizada en el programa Enfoque, que se emite por Correa Radiovisión, el Dr. Carlos Alonso reveló que está llevando adelante tratamientos preventivos con Ivermectina en relación al Covid-19.

“Es un tratamiento experimental, opcional, con criterio médico y aprobación del paciente”, detalló el profesional, que resaltó que los estudios “han demostrado, experimentalmente, su eficacia”.

“Si no tenemos otra cosa y la vacuna se va a demorar, ¿Por qué no intentar prevención con un medicamente que no tiene practicamente reacciones adversas importantes y no es costoso?”, expresó Alonso, que recalcó el carácter experimental del tratamiento.

Por último, el médico explicó que el suministro del medicamento se ha enfocado en personas que han tenido contacto estrecho pacientes que comienzan a tener síntomas de Covid.

Alonso contó que hace un mes ofreció el tratamiento a las autoridades médicas de la localidad y hasta el momento ha trabajado con unos 15 pacientes en la localidad de Correa, siguiendo un protocolo provincial.