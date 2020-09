Magnifico cierre del Cabildo Cultural junto a Yamila Cafrune

«Mediante plataforma virtual tuvimos la posibilidad de interactuar y compartir sus reflexiones en estos momentos tan difíciles para la Cultura local, regional, provincial y nacional», señaló Franco Pietrani – Presidente del Ente Cultural Santafesino.

«Yamila Cafrune forma parte de nuestra historia, ella como cantora popular nos acompañó junto a nuestra madrina Claudia Giaccone a vivir durante el 2018 el verdadero federalismo del Ente Cultural Santafesino a través de una gira (Cafruneando) que abarcó todos los rincones de la provincia", destacó Pietrani.

Yamila Cafrune. Brindó durante más de una hora sus reflexiones y acciones sobre el momento que vive el país en materia cultural.

-«La necesidad de tener un estado presente en estos tiempos es muy importante; que pueda movilizar a la cultura, ya que solo los grandes artistas tienen espalda para sobrevivir en esta pandemia»

-«Busquemos la forma en cada uno de nuestros lugares de llegar a la gente con estas nuevas tecnologías y herramientas para no dejar caer todo el trabajo que se viene haciendo desde hace años». «Extraño estar cerca de la gente , los abrazos, el cara a cara».

Además se refirió a la importancia de la Ley de Folklore de darle la posibilidad a los chicos que conozcan nuestro folklore y luego decidan qué escuchar o no. «Los que votaron en contra de la ley o no permiten su implementación no ven la importancia de la identidad de todo lo que encierra el folklore y solo creen que es enseñarle a un pibe a bailar un gato»

A partir de las conclusiones arribadas en los Cabildos Culturales Santafesinos desarrollados desde el año 2012 el Ente Cultural Santafesino, siempre propone un nuevo «Encuentro Cultural« para repensar una planificación cultural que nos involucre a todos, atendiendo prioritariamente a la diversidad cultural y a las diferentes identidades regionales de la provincia, apuntando en forma permanente a diseñar una herramienta desde la inclusión social a través de acciones artísticas-culturales que involucren una participación democrática e integradora de cada localidad de Santa Fe.