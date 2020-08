"Debemos extremar cuidados. Me preocupan mucho las reuniones sociales"

"Si no tomamos conciencia vamos a ver desbordado el sistema sanitario en pocas semanas”.

- “Están apareciendo casos de la enfermedad no solo en nuestra ciudad, sino en toda la región. Es que se ha relajado mucho el comportamiento de la comunidad, se ha perdido respecto al barbijo, al distanciamiento social. Y ahora escuchamos que el Gobernador está evaluando en retroceder en fases y esto no es caprichoso, porque no se ha tomado conciencia del peligro de la epidemia”.

- “Desde el municipio informamos todo lo que va ocurriendo, y hacemos lo humanamente posible pero no somos papá y mamá de cada rosense. La gente debe tomar conciencia y cuidarse para cuidar a otros, porque no veo otra salida. Si no tomamos conciencia vamos a ver desbordado el sistema sanitario en pocas semanas”.