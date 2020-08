Un rosense fue detenido en la provincia de Córdoba y dio Positivo para Covid19

Según publica Canal 4 Las Rosas en su portal de noticias, un hombre oriundo de nuestra ciudad fue detenido en Saira (Córdoba) el 8 de agosto. De allí fue trasladada a la Alcaidía de la ciudad de Marcos Juarez.

El hecho deriva en que 9 personas de sus contactos estrechos fueran hisopadas en Las Rosas, y otros 26 policías que tuvieron relación con el mismo cumpliendo con la cadena de custodia.

Mariano De Añas (foto), uno de los que se sometió a test por hisopo, expreso que a él le avisan "por teléfono que mi empleado estaba detenido; y después ayer me comunican que él había dado positivo para Covid-19. Por eso me dirijo al SAMCo donde hablo con el Director Dr. Alejandro Luna, y le manifesté que quería que me hagan un hisopado, para seguridad de mi familia y la población". Continuó diciendo que "en estos momentos me siento normal, no tengo ningún síntoma, pero si estoy preocupado, porque quiero transmitir ese resultado -que no se si llega mañana o pasado-, para poder generar tranquilidad en los vecinos. La última vez que tuve contacto con mi empleado fue el jueves", relató.