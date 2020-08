Pandemia: ¿Será necesario una desgracia para que tomemos conciencia?

Algunos conceptos del Dr. Luna

- "Se nota una actitud de la comunidad como si estuviéramos en una situación normal. Por ejemplo el domingo hubo muchas personas paseando por la ciudad o en sus parques, sin barbijos y sin guardar distancia. Hay que ser responsables y no olvidar que estamos en presencia de una enfermedad generalizada que si en algún momento nos toca en Las Rosas, como la llevemos va a depender de nosotros, de cada uno de los habitantes y el cuidado que efectuemos",

- "No hay que tener miedos pero sin responsabilidad. Debemos evitar toda actividad que no sea imprescindible, preferentemente evitando los encuentros sociales. No tomar mate ni juntarte con gente de la que no sabemos sus vínculos porque justo pudo haber estado con personas de Rosario, de Casilda, de Helvecia, de cualquier punto que tenga transmisión comunitaria del virus".

- "Consideremos que si aparece un caso son por lo menos 30 las personas que deberán aislarse y ser controladas. No puede estar la municipalidad, la policia o el servicio de salud cuidando a todos los vecinos, las medidas de precaución deber tomarse individualmente, con responsabilidad."

- "No debemos esperar que ocurra una desgracia para tomar conciencia, hay que actuar antes. Espero que nada nos ocurra, pero recordemos que no hay vacuna todavía, solo hay algún tratamiento con los diferentes sueros o plamas, pero todo va a dependen el organismo ante la presencia del virus. Asi que independientemente si tenemos un caso, 2, 10 o 20, los cuidados los debemos tener todos."

También expresó que en el hospital se hacen controles e hisopados todas las semanas, ante la consulta de personas que presenten signología de la enfermedad o casos de contactos estrechos que quienes dieron resultados positivo. Y recomendó que quienes se sientan con dudas o hayan participado de actividades con alguien que dió su test Positivo, informen al SAMCO.

(Se recomienda escuchar el audio completo)