"Es imprescindible mantener el orden, el cuidado y la responsabilidad individual"

ALGUNOS CONCEPTOS DEL INTENDENTE MEYER:

- La única forma de cuidarnos y poder trabajar usar el barbijo o cubrebocas. Porque puede ocurrir que mañana tenemos un brote y van a cambiar las condiciones en que estamos viviendo ahora. Esa es la realidad y no tenemos que llegar a eso.

- Hoy las fronteras que son un colador. No hay controles interprovinciales o son ridículos. Acá tenemos un paso a provincia de Córdoba por la ruta provincial 65 pasando Bouquet; no hay control cuando desde Buenos Aires vienen con un permiso de circulación simplemente. Tenemos claro que el 80% es asintomatico, así que si una persona no viene hisopada desde Buenos Aires no tendría que venir. Y sin embargo lo hacen. Después pretenden que cada municipio haga los controles…¿con que elementos lo van a hacer?.

- No sé dónde se quiere llegar con la falta de medidas, sin bajada de línea que hay desde los ministerios hacia la fuerza pública. Porque yo quise instalar acá controles sobre ruta, pero alegando que los controles son fronterizos no me brindan personal, pero finalmente tampoco hacen esas inspecciones. O sea hay una cuestión muy rara, la verdad muy poca colaboración, muy poca predisposición.

- Desde el municipio hacemos literalmente lo que está nuestro alcance. Pero hoy debemos pedirle la gente cuidarse; tanto en la vida diaria como cuando vamos a actividades habilitadas en gimnasios, en bares, en un comedor. Mantener las distancias; y si alguien lo está atendiendo y no tiene barbijo automáticamente hay que levantarse de la mesa, irse y hacer la denuncia.

- En restaurantes hemos decidido dar tiempo hasta la medianoche para que la gente pueda disfrutar tranquila de sobremesa. Pero el ingreso sigue siendo hasta las 23 horas. Esto no lo hablé solo con los comerciantes sino también con los clientes, y nos pareció adecuado. Pero siempre recordando nuestras responsabilidad individual.