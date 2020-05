"Los rosenses están valorando los servicios que brindamos aún en esta crisis"

- "Las actividades que se admitirán a partir de ahora, en una nueva flexibilización, las daremos a conocer pronto en un comunicado oficial. Desde ya les digo que la construcción privada que ocupe hasta 5 personas estará entre ellos. Pero debemos ir con cuidado. Yo en ese coincido con el Gobernador que está tomando los recaudos correspondientes para que esto vaya muy de a poco, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no hemos tenido el impacto fuerte del coronavirus. En Las Rosas tuvimos un solo caso positivo, que ya cumplió todo el proceso de aislamiento y se ha recuperado. No tuvimos más casos pero el brote está latente en todo el país y hay que ser muy cuidadoso con las medidas que se toman".

- "No comparto que debemos optar entre salud y economía. Debemos considerar las dos cuestiones, porque una cosa imposibilita a la otra. Si no hay economía difícilmente podramos obtener la salud".

- "Los servicios esenciales se prestaron, y los salarios de abril del personal del municipio se han pagado el día de ayer. Hay que destacar que todos los empleados públicos municipales estamos afectados al trabajo, después se distribuye como corresponde y se convoca a la gente que necesite", dijo el jefe municipal. "Hemos desafectado a la gente que por cuestiones de edad y salud estaban desobligadas por el DNU nacional. Los demás trabajadores, como el ejecutivo y el gabinete, estamos a disposición. Hay un grupo que ha tenido un descuento de días porque no fueron a trabajar aún siendo convocado. Por ende y por respeto a todos los que fueron, es lógico que el que trabajó cobre y el que no lo hizo por una decisión personal, esos días no los ha cobrado".

- Con respecto a la liberación de detenidos en cárceles, Meyer manifestó no estar de acuerdo en absoluto. "La verdad, no cabe en ninguna cabeza lo que está pasando, dejando salir a gente peligrosa. Más allá de que la Justicia sea un organismo independiente, yo creo que el Ejecutivo Nacional tiene que tomar una medida urgente en este en este caso, porque realmente es una locura que puede traer un malestar social muy grande".

ACTIVIDADES EXCEPTUADAS