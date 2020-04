En Armstrong entre ayer y hoy llovieron 110 mm

"Tuvimos una lluvia desde ayer hasta el día de hoy que acumula 110 milímetros. Hubo algunas calles anegadas que ya están volviendo a la normalidad, lo demás todo bastante tranquilo", dijo el funcionario. "Lo que sí repetimos siempre es pedirle por favor a la gente que no circula en calles dónde hay agua donde hay agua para no perjudicar a los vecinos, porque si bien se sale con personal de tránsito a cortar la calle a veces no respetan las cintas sy pasan igual."

Urquía continuó diciendo "cerca de la rotonda de la ruta 9 y 178 está muy próximo a desbordar el arroyo. Hasta hay poca agua acumulada sobre la ruta pero calculamos que la lluvia ha sido general, así que cuando empiece a bajar de la parte sur es muy probable que pase por arriba. Ya está avisada la Policia Vial, y se procederá a desviar el tránsito por autopista".

Con respecto al canal que pasa por debajo de ruta 9 -entre calles Paraguay y Cuffia- "desde hace unas horas está funcionando la bomba para extraer agua desgotando toda ese sector".