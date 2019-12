El primer tema en castellano de Rizha ya está en las plataformas digitales

Letra:

Sigo prendiéndome uno

Pero es otro el mechero

Que tú no sepas jugar, no anula el juego

Siempre muy pronto o muy tarde para sentir el miedo

Siempre me sobran palabras cuando sé lo que quiero



No es fácil, no es fácil

Semanas de party

No puedo hacerlo por ti

Porque ya no te creo

y Quiero decirte que sí

Pero ya no te quiero

Y no, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Todo lo que vas a decir

Se te ve venir

Y hoy no, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Se te ve venir ya

Se te ve venir ya

Se te ve venir



Quiero decirte que si

Pero ya no te creo y

Te digo que estoy bien

Por no empezar de nuevo

Sé que no lo haces por mí

Y ya no es lo que quiero

Tan solo miénteme bien

Dime que voy primero



No es fácil, no es fácil

Semanas de party

No puedo hacerlo por ti

Porque ya no te creo

Quiero decirte que sí

Pero ya no te quiero

No, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Todo lo que vas a decir

Se te ve venir

Y hoy no, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Todo lo que vas a decir

Se te ve venir ya

Se te ve venir

No, no te voy a hablar

No quiero escuchar Todo lo

No, no te voy a hablar

No quiero escuchar Todo lo

No, no te voy a hablar

No, no te voy a hablar

No, no te voy a hablar

No, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Todo lo que vas a decir

Se te ve venir

Y hoy no, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Todo lo que vas a decir

Se te ve venir ya

No, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Todo lo que vas a decir

Se te ve venir

Y hoy no, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Todo lo que vas a decir

Se te ve venir ya

No, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Todo lo que vas a decir

Se te ve venir

Y hoy no, no te voy a hablar

No quiero escuchar

Todo lo que vas a decir

Se te ve venir ya.



