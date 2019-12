Exigen reparación de ruta 9. Cortarán el tránsito en autopista

Sensibilizados por un siniestro de tránsito en el que una joven de 19 años perdió la vida, un grupo de vecinos autoconvocados de Tortugas y Armstrong organizó una asamblea para resolver los pasos a seguir con la vista puesta en hacer oír su reclamo de larga data: la reparación de la ruta nacional 9. El encuentro, que se desarrolló la semana pasada en la plaza central de Tortugas con la participación de más de 300 personas, desembocó en la programación de un corte de la autopista Rosario-Córdoba en el cruce con la ruta provincial 15, a la altura de Armstrong, que se realizará hoy, a partir de las 8.



Durante la larga asamblea, en la que se vivieron momentos de tensión, angustia e indignación, todos los vecinos tuvieron la oportunidad de brindar su opinión sobre la complejidad de la situación y la falta de respuestas de parte de las autoridades nacionales. De ese modo, y en forma coordinada con las autoridades comunales de ambas localidades, resolvieron llevar adelante la medida al considerar de que será la forma más eficiente de que atiendan su viejo reclamo.

El último domingo de noviembre, en el tramo comprendido entre Armstrong y Tortugas —el más deteriorado del corredor— una joven armstronense de 19 años perdió la vida. El triste suceso movilizó a través de las redes sociales donde se volcaron expresiones y sentimientos encontrados de ira, bronca e impotencia, lo que finalmente derivó en la organización de la asamblea, convocada por la Agrupación de Vecinos Autoconvocados por la Vida.

A ellos se plegaron el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia, y el presidente comunal de Tortugas, Humberto Viozzi, quienes en diálogo con los vecinos relataron un largo historial de reclamos realizados en los últimos años al Estado nacional, a través de su dependencia de Vialidad, entre otras autoridades.

La única manera.

"No hubo otra forma", se excusó ante La Capital Ana Piñedo, una de las impulsoras de la movilización a través de la agrupación de vecinos. "El domingo falleció esta jovencita oriunda de Armstrong que tenía su novio en Tortugas. No pudo controlar su auto luego de sobrepasar uno de los pozos, dio varios tumbos y murió. Eso nos mostró que no había otra salida que comenzar a organizarse a nivel ciudadano. Todo el pueblo debía estar presente para pensar cómo podíamos seguir con el reclamo", dijo.

También anticipó que "el del lunes será el primer corte, porque hablamos de programar otros en caso de no ser escuchados por las autoridades. La próxima vez será incluyendo parte de la provincia de Córdoba".

"La intención es que los que transitan la autopista, por lo menos una vez recorran la ruta 9 para que observen su estado. Será a paso controlado y con todas las previsiones por parte de las autoridades para evitar accidentes. No es la mejor forma, pero queremos que, de una buena vez, se escuche nuestro reclamo".

Luego del lunes se organizarán para formalizar la entrega de un petitorio firmado por vecinos de la región y por las autoridades comunales comprendidas a lo largo de todo el corredor.

"Además estamos organizando una reunión con los vecinos de Roca y Marcos Juárez, porque tienen la intención de implementar en su zona una protesta similar a la que vamos a desarrollar en nuestra región, ya que allí la ruta también está muy deteriorada", concluyó Piñedo.