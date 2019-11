Perotti: "Esta unidad es para poner de pié a Santa Fe"

Recordó Perotti que la conformación del Frente Juntos “no fue una unidad de dirigentes, fue un concepto de unidad para poner de pie a Santa Fe y defender a los que menos tienen. Y ese es el compromiso central” que tiene el espacio de cara al futuro.

Del multitudinario evento participaron intendentes, presidentes comunales, todos los senadores y diputados provinciales, legisladores nacionales y concejales de todo el territorio, que brindaron su apoyo al rafaelino ante la gestión que comenzará el 11 de diciembre.

Allí, insistió que esta unidad se alcanzó “frente a la necesidad de defender el trabajo en la provincia, a nuestras pequeñas y medianas empresas, a cada una de nuestras familias que la está pasando mal” y resaltó que es “para ayudar a los que menos tienen y a los que más necesitan”.

En ese sentido agregó que “esta provincia termina en estos años con un indicador muy triste. Estamos por arriba de la media nacional en los indicadores de pobreza. Y esto lo tenemos que tener todos muy claro” y explicó que “nuestra provincia que tantas veces ha sido definida como rica, con un enorme potencial, hoy termina un ciclo de gobierno que deja este indicador y es un indicador que duele como santafesino”, pero destacó que “las crisis no se lloran, las crisis se enfrentan y se derrotan".

Al respecto amplió: “Hay gente que la está pasando muy mal y esa gente no la tenemos que ir a buscar en algún lugar del país, la tenemos en nuestra provincia y claramente la tenemos en los desocupados, en la necesidad de los jubilados, en cada una de las barriadas más humildes de nuestras grandes ciudades donde claramente el Estado no debió irse nunca”.

Asimismo indicó que “el Estado debe estar a la par de los que menos tienen, de los que más necesitan, a la par del que produce, del que trabaja, del que se levanta todos los días para generar riqueza, para generar puestos de trabajo, allí es donde vamos a estar” y completó: “Pero también sabemos que para poder dar respuesta sin duda que hay que generar riqueza y generar las condiciones para producir, para invertir y a eso nos vamos a dedicar”.



En el acto Perotti destacó la importancia de la unidad por el bien de todos los santafesinos y reafirmó el apoyo al gobierno nacional. “No me cabe duda que hay capacidad y potencialidad en nuestra gente para poder expresar planteos para que a Santa Fe le vaya bien y sin dudas que si a Santa Fe le va bien va a empujar a una argentina que le vaya bien y eso va a ser muy bueno para todos. Claramente queremos coordinar cada esfuerzo con la nación” remarcó.

Al respecto aclaró que “Eso no lo hace un gobernador, no lo hace una vicegobernadora, eso lo hacemos entre todos y lo hacemos entre todos los santafesinos. Los que nos han votado y los que no nos han votado. Uno de aquí adelante lo que ve es santafesinos y santafesinas con deseos de que les vaya mejor”

Por último añadió que “el desafío que tenemos es enorme, poner de pie a Santa Fe” y concluyó: “los convocamos a cada uno a trasmitir esto a cada rincón de la provincia, invitando a todos a este proceso de poner en marcha a Santa Fe”.