La diputada Claudia Giaccone recibió el “Premio Provincial Julio Migno” 2019

En el marco de la “Fiesta de los Pueblos” organizada por el Ente Cultural Santafesino, la Diputada Provincial Claudia Giaccone fue reconocida con el PREMIO PROVINCIAL JULIO MIGNO 2019, en mérito a su permanente labor por el patrimonio cultural de los santafesinos, permitiendo visibilizar a numerosas expresiones artísticas del interior de la provincia y acompañar la tarea de los referentes e instituciones culturales, tanto con su trabajo legislativo como gestiones imprescindible para la concreción de proyectos y programas.

Al agradecer la legisladora expresó: "La verdad me han emocionado mucho. Así como les dije el 2015 que mí banca era de todos y todas quienes me acompañaron y con ese sentido traté de hacerlo cada día, les digo ahora que este Premio es de todos y cada una y cada uno de ustedes. ¡¡Lo hemos construido juntos! Gracias Olga Migno, por entregarme el legado de tu padre. ¡¡Lo recibo más como misión que como premio!! ¡Gracias, infinitas gracias!"

El Premio Provincial Julio Migno surgió de una idea del sanjavierino Alejandro Vivas y es un reconocimiento destinado a aquellas personas que se destaquen en el ámbito cultural y social, siendo corporizado en la imagen del jesuíta Florián Paucke abrazando a un niño mocoví, con una estatuilla elaborada en barro por el artesano sanjavierino Néstor Lanche.

EMOTIVO ENCUENTRO EN “LA FIESTA DE LOS PUEBLOS” 2019, ORGANIZADA POR EL ENTE CULTURAL SANTAFESINO

Este lunes 18 de noviembre el Ente Cultural Santafesino llevo a cabo la “Fiesta de los Pueblos 2019”, enmarcada en el propósito: “Ciudades, cultura y futuro”. El evento se realizó en el Club Español (de Rosario), tratándose de un encuentro de la cultura santafesina y cordobesa que llega desde el interior de nuestras provincias, y teniendo como objetivo primordial, reconocer a los distintos referentes y artistas que formaron parte del proceso de acción cultural 2019. Fueron destacadas mujeres y hombres de más de 100 comunidades.

Contó con la asistencia de la diputada provincial Claudia Giaccone, madrina del Ente Cultural, el Presidente del mismo, Franco Pietrani, además de jefes comunales, acompañados de sus secretarios de cultura; los Directores de Usinas, referentes y gestores culturales, artistas de distintas comunidades y público interesado.

La noche comenzó con un video donde se sintetiza toda la actividad del ECS y luego llegaron palabras de bienvenida del Presidente -a la vez Secretario de Cultura de Acebal- quién expresó que “fue este un año difícil, pero todos los responsables de cada usina, de cada pueblo, estuvieron allí: luchando, trabajando, buscando cada día crecer”. Se refirió con reconocimiento a la diputada Giaccone diciendo que la legisladora “hace años que viene apostando a esta idea cultural, a poder rescatar a estos artistas de los pueblos, darles visibilidad, mostrar nuestro arte, nuestro ser. Ha sido un apoyo loable para nosotros, y debemos reconocer ese trabajo porque cuando la política se hace bien, se aplica a cuestiones trascendentes hay que agradecer y valorar”.

A su turno Giaccone manifestó que le han “escuchado decir que el Ente Cultural Santafesino es un proyecto del amor, y lo es porque construye, crece, realmente da vida, en este caso políticas culturales. En este cierre estamos poniendo el moño a un año más de trabajo, donde a pesar de la cantidad de fechas electorales que tuvimos, continuamos con la misma fuerza en este proyecto colaborador de voluntades, donde entre todos decidimos, haciendo un camino que no compite con nadie, y es un espacio federal en serio; porque transpiramos y recorremos el territorio, única fuente que produce conocimiento y si no lo escuchamos el resultado es que a veces la política queda diseñando programas y actividades desde un escritorio. Por eso escuchándonos, reuniéndonos cada mes todos los integrantes, que son verdaderos protagonistas. Esa es la manera que horizontalmente se crean e implementan políticas culturales en todo nuestro territorio santafesino. Eso no es menor.”

Continuó destacando que es su último como diputada, “cuatro años en la Nación y otros cuatro en la Provincia. Un cargo que llevo con mucho orgullo y mucha responsabilidad, como debe ser. Hemos elaborado y peleado por leyes que son indispensables para dar sostén en el tiempo a mucha labor que hicimos, y qué si no es acompañada de legislación que garantice en el futuro esos derechos, todo queda dependiendo de la voluntad de un gobernante de turno. Y así fue como en estos años tenemos la ley para los bibliotecarios en las bibliotecas populares, la ley para el teatro independiente; la de ediciones de libros, la ley de artesanos, y por supuesto de la Ley del Folklores en las Escuelas, que esta semana puede ser votada por los Senadores y así concretar una herramienta indispensable para que nuestra tradición sea difundida desde donde usted se universalizan los conocimientos: las escuelas, y no dependan de que un papá o una mamá lo lleve a los niños a una academia o peña tradicionalista. Y hay otras leyes que parecen menores como la sanción de las efemérides, pero significan el reconocimiento a figuras señeras de nuestra cultura, con fuerte compromiso social, como por ejemplo el dibujante santafesino Juan Arancio y también al poeta costero Julio Migno, así como otros acontecimientos”.

“Un año se termina, pero no este desafío y estos logros que hoy nos reúnen. Con la satisfacción de volver a vernos, pero con el compromiso de seguir trabajando porque el Ente no tiene dueño, no hay quien lo abra o quien lo cierre, es la voluntad de muchos que deciden continuar juntos, por nuestra cultura santafesina, pero también por el patrimonio cultura de todos, tanto es así que vemos acá que se suma localidades de la provincia de Córdoba, y pronto lo harán desde nuestra Patagonia. Gracias por venir, gracias por seguir, fuerza y amor para crecer”, concluyó Giaccone.

La secretaria de cultura de Noetinger, Prof. Adriana Mardiza, en nombre de las comunidades que integran el Ente Cultural Cordobés, agradeció por permitirles “ser parte de ahora de esto que ya podemos llamar Ente Interprovincial. He escuchado que ya se están contactando con el sur argentino, así que un futuro donde todo se complemente y sigamos ampliando este ámbito cultural. Muchísimas gracias”.

A continuación se entregaron premios, menciones y reconocimientos a los participantes de distintos programas como ser “Hacelo Corto”, “Ojos de Santa Fe”, “Faros de Campo”, “Aromas Santafesinos”, “Forma y Color”, “Campeonato de Bolitas”, y entrega de ejemplares de la “Antología de Acá y de Allá”, que reúne obras de autores santafesinos de la Usina I y autores cordobeses.

PREMIO JULIO MIGNO. En el cierre, llegó el emotivo momento de entrega del “Premio Provincial Julio Migno”. La encargada de destacar la persona merecedora del mismo fue la propia hija del poeta costero, Olga Migno. “Este premio representa el testimonio de nuestras raíces mocovíes de la costa santafesina, en la imagen del sacerdote jesuita Florián Paucke. Y creemos que nadie como la Diputada Provincial Claudia Giaccone merece este gran reconocimiento, por lo que ha hecho, lo que ha caminado y lo que ha contribuido”, recitando para la ocasión versos de su progenitor.