Críticas al Endeudamiento Provincial

El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, cuestionó fuertemente el crédito de mil millones de dólares para el estado provincial aprobado por la Cámara de Senadores de Santa Fe, a pedido del gobernador. Meyer estimó que esta medida generará una deuda de más de 300 mil pesos por habitante. "Por ejemplo, ahora estaba viendo las noticias, pasó por la Cámara de Senadores, creo que tiene media sanción, un crédito que va a sacar el señor gobernador de mil millones de dólares. Cuestión que nos va a generar, per cápita de habitante en Santa Fe, más de 300 mil pesos per cápita de deuda. O sea, es una locura", afirmó el intendente.

Si bien espera que los municipios reciban una parte de estos fondos en caso de ser aprobados por Diputados, su visión sobre la deuda pública es negativa. "Todo lo que es endeudamiento termina siendo algo que hace retroceder el Estado. El Estado tiene que corregirse en pos de no endeudarse más, como hicimos acá", señaló, recordando la crisis financiera inicial de su gestión, que lograron superar sin recurrir a préstamos mediante recortes de gastos y un anticipo de coparticipación.

"En Las Rosas, cuando asumimos en esta municipalidad con una situación tremenda, con una deuda de un millón de dólares en ese momento, no fuimos al crédito, fuimos a recortar el gasto excesivo y así empezamos. Pedimos un anticipo de coparticipación, el cual nos permitió arrancar y hoy llegamos a lo que llegamos, pero sin sacar un crédito. Jamás pedimos un crédito, jamás trabajamos a cuenta. Yo creo que es el camino correcto, achicar el Estado. Entonces el endeudamiento no lo veo como algo razonable".

Preocupación por la Reforma Constitucional

Otro tema que preocupa a Meyer es la reforma de la Constitución provincial, cuyo debate comenzará en julio. Como convencional constituyente electo, anticipa que la reforma podría expandir el Estado y aumentar el gasto público con la creación de más organismos.

"Y ahora con la reforma de la Constitución que tenemos por delante, que se va a empezar a discutir en julio, el 15 de julio tenemos la primera convocatoria o el 14, que es básicamente para tratar el reglamento de la Asamblea. El día lunes 26 de mayo tengo que ir a Santa Fe a buscar el diploma, el nombramiento como convencional constituyente", comentó.

Agregando:



"Se propone una reforma que está planteada desde un punto de vista también que va a favorecer al Estado, lo agranda sistemáticamente, va a agrandar el gasto público, va en los diferentes puntos que se quieren agregar a la Constitución, más allá de la reforma, los diferentes artículos. Bueno, son muy claros, son artículos que incluyen más organismos, que incluyen más reparticiones, el reconocimiento de un montón de cuestiones que nos van a arrastrar más gasto al Estado básicamente", explicó.

Meyer aseguró que su postura en la asamblea constituyente priorizará los intereses de los ciudadanos y se opondrá a cualquier aumento innecesario del gasto público. "Yo no voy a votar los puntos de reforma como opositor al gobierno o como a favor del gobierno. Hay que votar a favor de la gente y todo lo que implique gasto público no va a favor de la gente, va en contra siempre. El Estado debe organizarse siempre con las mínimas de gasto público, debe ser austero, hay que corregir el déficit, como todos lo dicen, pero pocos lo hacemos. Y el déficit hay que corregirlo achicando el Estado y no aumentando los impuestos y aumentando los servicios más allá de lo normal, de lo que debe ser", sentenció.

Denuncia Inseguridad e Impunidad

En relación a la seguridad, el intendente expresó su inquietud por la situación en Las Rosas, mencionando reclamos vecinales y hechos delictivos. Relató un reciente acto vandálico contra un comerciante. "Hoy mirábamos un vídeo de cómo tiraban un cascote en la vidriera a un comerciante local que dejó un negocio espectacular. Pasó un caco de mierda, un imbécil, le metió un ladrillazo. Bueno, nadie está en la calle, nadie ve que estos idiotas están a las 2, 3, 4 de la mañana solos dando vuelta con la capuchita. Hay que agarrarlos del forro del culo, arriba, pedir antecedentes, qué estás haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer y hay ya varios nombres que me llegaron al despacho con reiteradas denuncias", manifestó.

Meyer criticó el accionar de la justicia en ciertos casos, como el de una persona con certificado de discapacidad que, pese a ser detenida varias veces por amenazas y portación de arma blanca, es considerada inimputable. "Hay uno que tiene un certificado de discapacidad, que lo metieron preso varias veces, la junta médica le dio cierta deficiencia o incapacidad, la verdad que no sé en qué marco, y el juez dice eso. Este chico es inimputable, pero un chico que está amenazando a la gente con arma blanca, un chico que no deje en paz a los vecinos, un chico que cualquier momento, acuérdense, acá va a pasar algo, este tipo va a cometer un hecho que va a superar el hurto. Fíjate dónde nos dejó este sistema garantista, porque si tiene un problema psiquiátrico esta persona, que lo internen, pero que no le rompan las pelotas a los vecinos que quieren vivir bien, a los comerciantes que tienen que trabajar, porque tenemos que estar perseguidos por la decisión de una junta médica irresponsable que diagnostica problemas de adicciones como que es un problema psiquiátrico", lamentó Meyer.

El intendente también abordó la problemática del consumo de drogas y su relación con la delincuencia, diferenciándolo de los trastornos psiquiátricos. Respecto a la reforma constitucional, cuestionó el enfoque en la prevención y los derechos del agresor por sobre los de las víctimas.

Meyer abogó por una constitución que priorice la seguridad y el combate contra el narcotráfico, al que considera la raíz de la corrupción. "En la constitución no teníamos que poner un artículo de seguridad tan largo, habría que poner solamente un artículo donde nos garantice la seguridad a los santafesinos, y poner como tema fundamental el combate radical del narcotráfico, que es la madre y el padre de todos los problemas y de todo foco de corrupción. Que hoy básicamente se está haciendo muy muy poco o casi nada, te diré", concluyó.

Auditoría en Conexiones de Agua Potable

Finalmente, el intendente informó sobre auditorías en las conexiones de agua potable, donde se detectaron bypass y conexiones clandestinas, calificándolo como robo, y advirtió sobre las acciones legales correspondientes. "Estamos auditando, y eso es una facultad del municipio, las conexiones de agua potable. Hemos encontrado ya varios lugares con bypass, que bueno, obviamente se procede como corresponde, se hace la denuncia en el caso de encontrar una conexión clandestina, porque conectarse a la red sin que pase por el medidor es robar. Así que cuidado con este tema, porque vamos a avanzar con todo", finalizó.