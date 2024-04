Impacto en los recursos municipales de la actual situación económica

«Quiero agradecer a los habitantes de Las Rosas porque, a pesar de todo la recaudación no ha caído. La tasa por hectárea no ha disminuido, se ha mantenido en un 98%, lo cual es un récord. La tasa de servicios también se ha mantenido en valores bastante normales», expresó el Intendente Javier Meyer. «Sin embargo, tendremos algunas cuestiones por resolver con la facturación del agua corriente, que es lo que menos se está pagando, solo el 50% de la población está abonando por el agua potable. Pero hoy en día, Aguas Santafesinas ha determinado un aumento del 1950% en su valor, lo cual es muy significativo. Antes pagábamos $4,75 +IVA y ahora ya estamos pagando $97 + IVA por metro cúbico de agua que nos provee la empresa santafesina. Desde el 2018 no se actualizaba la tarifa en nuestra provincia y la empresa evaluando los costos reales de funcionamiento ha determinado cuál esta actualización de tarifas.»

También manifestó el jefe municipal que hay un fuerte proceso de cambio a nivel nacional, provincial , y desde lo municipal todos deberemos adoptar actitudes acordes a las decisiones tomadas en las esferas superiores para no quedarnos rezagados. «En el caso particular de Las Rosas, hemos estado realizando ajustes, reduciendo planta y planificando recursos desde hace un tiempo. Actualmente, nos encontramos bien organizados para hacer frente a los diversos cambios y dar el tiempo necesario a los procesos que se necesitan para dichos cambios.», dijo.

Fuente: 4TV