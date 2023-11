"Las Rosas es una foto de lo que tiene que suceder a nivel país"

«Esta claro que había una intención de cambio del electorado enorme, acá en Las Rosas particularmente siempre fue Milei, Bullrich y tercero la fuerza oficial. En nuestra ciudad se preveía que iba a ser aplastante el triunfo de Milei y aparte la gente esta cansada, hay un voto anti a lo que está, la gente quiere cambiar y lo ha manifestado rotundamente en las urnas», expresó el Intendente Meyer. «Me llamó la atención Buenos Aires que es un lugar que tienen mucho más subsidiado y politizado, Milei tuvo una muy buena elección claro está por el apoyo de Patricia Bullrich, que fue un pilar fundamental en la fiscalización».

«Siempre apoyé a Bullrich y a Milei en la general, a quién escuché en su primer discurso´-como presidente electo-, donde dijo que no va a ser gradualista, que dentro de la ley todo fuera de la ley nada y que no va a tener reparo contra la gente que con violencia quiera defender privilegios. Me parece excelente lo que dijo, si esas medidas las pone en marcha creo que no le erramos en acompañarlo; me parece que es lo correcto en un país incendiado y con una economía detonada», dijo Meyer.

Fuente: Renacer Regional FM