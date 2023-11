Encuentro regional de gremios y ONG para conmemorar los 40 años de democracia

El acto se organizó en conjunto por una multisectorial creada días atrás, donde participan gremios y ONG con actividad en temas sociales.

Estuvieron presentes entonces Luz y Fuerza Mercedes, Sindicato de Choferes de Santa Fe, UOM Secc. Las Parejas, ATE Belgrano, CTA Iriondo, UPCN Belgrano, La Bancaria El Trébol, Sindicato de Pasteleros, UTEP, AMSAFE Belgrano, SADOP Rosario, Colegio de Psicólogas y Psicólogos Rosario-Delegación Belgrano y "Ni una menos Las Rosas".



Se inició con la entonación del Himno Nacional Argentino, y seguidamente se difundieron dos videos, el primero de los cuales ilustró sobre hechos resaltables ocurridos en el período 1983-2023, sean desde lo social, político, científico, deportivo, internacional, productivo y otros. Y segundo recorrió la trayectoria gremial de Oscar Smith (1932-1977), quien fue un sindicalista perteneciente al gremio de Luz y Fuerza, que fuera secuestrado el 11 de febrero de 1977 y aun permanece desaparecido.



Posteriormente tomaron la palabra los docentes (ya jubilados) Mariana Caballero -Maestra y profesora de Ciencias de la Educación- y Eduardo Mancini -Maestro de música-, compiladores de la obra "Maestras argentinas(y maestros y maestrxs) Entre mandatos y transgresiones". Se trata proyecto colectivo de investigación, escritura, edición y publicación que reúne a numerosos autores que presentan trayectorias de maestras de todo tiempo y todo el territorio nacional argentino.



Para finalizar se distribuyó un comunicado firmado por la Multisectorial, titulado: “Por el sostenimiento del pacto democrático y en rechazo del autoritarismo”. En el mismo expresan que "El 19 de noviembre de 2023, tendremos una elección que definirá la continuidad o ruptura del acuerdo democrático establecido en 1983, pacto fundacional de la sociedad argentina, basado en el nunca más, donde la eliminación del otro ya no se aceptará como camino y la memoria, verdad y justicia serán valores irrenunciables."

"Con 40 años de democracia ininterrumpida, se ha constituido un marco para la pluralidad de voces, donde las diferencias se dirimen en la disputa de sentido y en elecciones libres. Entendemos que, es con más democracia que podremos avanzar hacia la resolución de conflictos, concreción de acuerdos y construcción de caminos que respondan a las necesidades del presente. Quienes reivindican la dictadura, nunca podrían ser una opción en un país que elije profundizar los lazos de solidaridad entre compatriotas."

"En este presente electoral, el candidato “libertario” hace pública su propuesta que se basa en privatización de la salud y educación pública; libre tenencia de armas; negación de la violencia de género y existencia de brecha salarial que afecta a las mujeres en el mundo del trabajo; desmembramiento de la organización sindical de trabajadores; negación del terrorismo de Estado, hecho que asumimos como una tragedia que atravesó a nuestro pueblo y sobre lo que postulamos NUNCA MÁS. Ha manifestado públicamente y de manera rotunda su decisión de desandar todos los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de Derechos y Conquistas Sociales. "

"Si bien hoy se desdice de algunos de sus dichos en medio de un reacomodamiento electoralista, está claro que el candidato mencionado, autoproclamado defensor de “libertades”, es representante de una derecha antidemocrática que viene para quitar derechos adquiridos. No creemos que estos actos negacionistas sean disparates de un desequilibrado o ignorante; ergo son la fiel representación de las nuevas derechas cuyos elementos comunes son el racismo, el antifeminismo, el discurso antigénero, el anti sindicalismo y su planteo de extinguir los Convenios Colectivos que los trabajadores, en una larga historia de luchas, supieron conquistar."

"Esta línea de pensamiento político global, que ha emergido en muchos momentos de la historia y representaron una catástrofe para la condición humana, se avizora con grandes posibilidades de reinstalarse en nuestro presente."

"No es una elección más, hay mucho en juego. Como trabajadores y trabajadoras, con conciencia de clase, no podemos permanecer indiferentes. Las asociaciones gremiales como representación de la fuerza colectiva de las y los trabajadores, junto a Instituciones Civiles agrupadas en torno a intereses específicos de sectores, expresan su rechazo absoluto hacia las propuestas que plantean falsas libertades individuales tratando de instalar imaginarios que pregonan equilibrios de mercado comprobadamente falsos, conducentes a la desintegración y descomposición del entramado social."

"El Movimiento Obrero NO VOTA A LA DERECHA, espacio que no amenaza con quitar derechos, más vale recuerda cómo los han quitado cada vez que estuvieron en el poder."

"Como herederos de una tradición de lucha y defensa de derechos, llamamos a votar en defensa propia y entendemos que el voto en blanco no es una alternativa, ya que es poner en plano de igualdad a dos proyectos que claramente no representan lo mismo."

"Mantenerse neutral en esta circunstancia NO es una opción, porque no estamos confrontando ideas dentro del juego democrático, sino dirimiendo entre sostenerlo o virar hacia un camino que implica no sólo un retroceso sino un salto al vacío en el que peligran todos los valores consolidados de la democracia."