"Nunca me voy a cansar de agradecer que me hayan dado el orgullo de representarlos"

«El análisis rápido que hemos hecho en estos días es que por supuesto no alcanzó todo nuestro trabajo; más en frío iremos analizando las distintas cuestiones. Es evidente que la gente eligió cambiar y nosotros somos respetuosos de eso. Yo el mismo domingo a la noche mandé un mensaje a Pablo Verdecchia felicitándolo por el triunfo», expresó Cornaglia.

«Yo siempre digo que la vida se conforma de buenas y de malas y tenemos que estar preparados para afrontar cada una de esas cosas que se nos presentan», continuó diciendo. «Por mi parte nunca me voy a cansar de agradecer a la ciudadanía del departamento Belgrano que me hayan dado por ocho años el orgullo de representarlos».

«Tengo la tranquilidad de haber dejado lo mejor en la gestión, si a lo mejor no alcanzo pido disculpas, pero que tengan la absoluta convicción que di lo mejor de mi. Yo me llevo esa tranquilidad de conciencia, destine toda mi energía a los demás y lo voy a seguir haciendo desde el lugar que me toque, siempre mis palabras serán de agradecimiento», concluyó.