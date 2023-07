«Muchas de las cuestiones tienen que ver con todas las áreas del municipio. Primero lograr un clima ideal de trabajo y resolver un ambiente problemático que tiene el municipio hoy en día. Independientemente de este clima del conflicto entre el municipio, gremio y empleado, la relación y el clima de ambiente laboral dentro del municipio hace rato que esta roto y es lo primero a solucionar», expresó Pietracupa.

«Tenemos un municipio que no esta siendo viable en muchas cuestiones y siento que todas las cosas buenas que tendrían que pasar por Las Rosas nos pasan por el costado, y no llegan no porque no pasen sino porque no las sabemos aprovechar», continuó.

«Necesitamos un plan estratégico y de desarrollo a futuro a 5, 10, 20 años, eso es lo que no tenemos, acá el que entra corta por lo sano todo lo que hizo el anterior y hace nuevo y ahí es donde se pierden los recursos», dijo. «Insisto con un plan de desarrollo urbanístico que nos contemple a toda la sociedad, hoy tenemos en zona céntrica un vecino que ha recibido tres cambios de luminaria, cuando en la zona del cementerio todavía esta el foquito en la boca calle, esa es la inclusión que necesita el resto de la comunidad de Las Rosas".

Lucía González resalto la importancia que tiene la presencia de la mujer en el Concejo. «La realidad es que la representatividad y la necesidad del vecino es por supuesto independiente del género, pero hay cuestiónes que son intrínsecas a las mujeres y nadie lo puede representar mejor que una mujer. Un concejo de 6 bancas ocupadas todas por varones, es un concejo desequilibrado.»



Fuente: Renacer Regional FM