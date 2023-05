"Este conflicto gremial va a pasar y seguiremos concretando proyectos para engrandecer Las Rosas"

Intendente Javier Meyer

"Sigue tomada la maestranza municipal, digo tomada porque es realmente así no disponemos de nuestra herramienta, yo como Intendente hice lo que tengo que hacer que son las denuncias penales ante fiscalía, la policía y el ministerio de trabajo, porque la municipalidad esta tomada, yo como Intendente no dispongo de la herramienta que me otorga la gente a través del voto como conductor de esta ciudad, esa herramienta esta tomada a merced de dirigentes sindicales, acompañados por un grupo de trabajadores".

"Queda de manifiesto que esta tomada la maestranza, acá esta decidiendo un delegado sindical gremial cuando vos vas a tener tus servicios, no lo esta decidiendo el Intendente ni el encargado de maestranza", dijo Meyer.

Precandidato a Concejal por Unidad Rosense Gustavo Invernizzi

«Tome la decisión de participar en política porque siempre veníamos charlando con el Intendente y le planteaba cosas que me parecían buenas para la ciudad, y un día sorpresivamente me dijo, tenes ganas de participar en política y estar, y le dije si rotundamente y no lo pensé con nadie porque creo a esta altura de mi vida que se trata de dejar mensajes claros para la sociedad, de la nueva política, y poner a la ciudad de Las Rosas en primer lugar, eso es una premisa para nuestra gestión, de hecho los tres candidatos que estamos en la lista de concejales nunca participamos en política, eso es una señal muy buena y creemos que vamos a estar a la altura de las circunstancias».



Fuente: Renacer Regional FM