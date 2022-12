Las empresas proveedoras de hormigón entran en vacaciones y eso obliga a postergar los trabajos de bacheo

«Se sigue con el trabajo intensivo de bacheo, habrán visto en bulevar Kemmis que se realiza un trabajo importante, donde se levantó prácticamente tres cuartos de una cuadra. Allí se pudo hormigonar una buena parte,pero este viernes que tocaba completar no puede hacerse por el mal tiempo climático», comentó el intendente Javier Meyer.



«Esto quedarán suspendido a quedar suspendido hasta el 5 de enero porque las empresas proveedoras del hormigón se toman vacaciones. Así que lamentablemente no vamos a poder terminar esa mano de Bvd. Kemmis, el sector que falta en calle Maipú a la altura de la Terminal de Ómnibus, que también estaba proyectado para hoy teníamos hormigonar y un bache que hay en calles Lavalle y San Lorenzo que vamos a ver cómo lo solucionamos», continúa diciendo Meyer. «Pondremos en evaluación si es posible seguir con hormigón propio, pero no es lo mismo que el hormigón que compramos elaborado, que es otra cosa.»

«Hay mucho para hacer, ya que estaremos haciendo hincapié en dar continuidad a trabajos de bacheo, tenemos en calles Santa Fe, Italia, San Martín. Es decir vamos a intervenir mucho sobre los pavimentos ya más viejos, solucionando los problemas de mal estado que ya están de manifiesto», concluyó el jefe municipal.