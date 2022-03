Con aportes del Plan Incluir se pavimentará el sector de calles al sur de C. A. Almafuerte

En su informe semanal el intendente Javier Meyer destacó que «en Las Rosas hay 333 cuadras de pavimento, considerando desde el inicio en 1965 hasta la fecha, es decir en casi 60 años. Pero de ellas 90 fueron realizadas durante la gestión Meyer, con su equipo, sus concejales y por supuesto los trabajadores, que siempre estuvieron a la altura de las circunstancias. Es decir que en los últimos 6 años se concretó el 30% del pavimento urbano en nuestra ciudad». Continuó diciendo que «el trabajo realizado es muy importante, pero faltan aún otras 250 cuadras, de las cuales pensamos pavimentar 20 durante este año».

También resaltó que esta semana se firmó un convenio con la Provincia dentro del Plan Incluir, que «es un programa que gestionamos desde hace casi un año y medio, y que significa un aporte no reintegrable de $11.800.000.- con lo que se pavimentarán calle Güemes al 200, 300 y 400, más la Cortada La Paz al 100, calles San Lorenzo al 100 y Sarmiento al 100. Se cubrirá asi todo el sector al sur del Club A. Almafuerte terminando con las calzadas de tierra en esa zona.»

Comunicó además que se piensa ejecutar con rapidez este programa, para pedir otro similar ya que está proyectado llevar pavimento a calle Caseros entre Buenos Aires y Santa Fe (frente al Belgrano A. C.); calle Río de Janeiro entre Sarmiento y San Lorenzo (frente a C. A. Almafuerte); para de allí derivar a San Lorenzo entre Río de Janeiro y Cerrito. También se prevé concretar la obra en calle Belgrano entre Caseros y Gral. López.

«El lunes en la apertura de sesiones del Concejo Municipal lo dije bien: claro voy a seguir con el plan de obra y si nos acompañan bien y si no voy a seguir igual, tengo tres concejales y la presidencia de Néstor Aquino. Porque parece que ya empiezan con intentar volver a un Concejo que actúe como una mesa de entrada, y ya están errando el camino. No es ese el trabajo del Consejo, ni tampoco proyectar la obra pública; eso es un trabajo del Ejecutivo y del área de planeamiento», expresó Meyer. «No se trata de aprobar ordenanzas de obras en un Viva la Pepa como sucedió años atrás. Es una irresponsabilidad y a eso no se vuelve más. Debe llevar un trabajo organizado, con un plan pensado, con su proyección presupuestaria, con gestión de aportes como este del Plan Incluir, por ejemplo. Hay que ser serios.»