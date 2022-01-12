Liga Cañadense de Futbol: sortearon el fixture del Torneo Apertura
En la noche del lunes, en la Liga Cañadense de Fútbol, quedaron definidas las zonas para el Campeonato Apertura de esta edición 2022, como así también dieron a conocer el fixture correspondiente al mismo.
ZONA 1: El Porvenir del Norte, Williams Kemmis, Barraca de Armstrong, Unión de Tortugas, Montes de Oca, Correa, ADEO, Campaña, Argentino de Las Parejas.
ZONA 2: Atlético San Jerónimo, Almafuerte, Defensores de Armstrong, Unión de Villa Eloisa, Belgrano, Sport C. C., Sportivo Las Parejas, Carcaraña, América.
Tanto el torneo apertura como el clausura llevarán el nombre de "Hugo Alberto Opezzo".
FIXTURE
PRIMERA FECHA
ZONA 1
EL PORVENIR -ADEO
WILLIAMS KEMMIS – CORREA
BARRACA – CAMPAÑA
UNIÓN DE TORTUGAS – ARGENTINO
ZONA 2
SPORT CC – SAN JERÓNIMO
AMÉRICA – ALMAFUERTE
CARCARAÑÁ- DEFENSORES
SPORTIVO – UNIÓN DE V.E
INTERZONAL
MONTES DE OCA – BELGRANO
SEGUNDA FECHA
ZONA 1
ARGENTINO – BARRACA
CAMPAÑA – W. KEMMIS
CORREA – EL PORVENIR
ADEO – MONTES DE OCA
ZONA 2
DEFENSORES – SPORTIVO
ALMAFUERTE -CARCARAÑÁ
SAN JERÓNIMO – AMÉRICA
BEGRANO – SPORT CC
INTERZONAL
UNIÓN DE V.E – UNIÓN DE TORTUGAS
TERCERA FECHA
ZONA 1
MONTES DE OCA CORREA
EL PORVENIR – CAMPAÑA
W. KEMMIS – ARGENTINO
BARRACA UNIÓN DE TORTUGAS
ZONA 2
AMÉRICA- BELGRANO
CARCARAÑÁ – SAN JERÓNIMO
SPORTIVO – ALMAFUERTE
UNIÓN DE VILLA ELOÍSA – DEFENSORES
INTERZONAL
ADEO – SPORT
CUARTA FECHA
ZONA 1
U.TORTUGAS – WILLIAMS KEMMIS
ARGENTINO – EL PORVENIR
CAMPAÑA – MONTES DE OCA
CORREA – ADEO
ZONA 2
ALMAFUERTE – UNIÓN DE VILLA
SAN JERÓNIMO – SPORTIVO
BELGRANO – CARCARAÑÁ
SPORT CC – AMÉRICA
INTERZONAL
DEFENSORES – BARRACA
QUINTA FECHA
ZONA 1
ADEO – CAMPAÑA
MONTES D EOCA – ARGENTINO
EL PORVENIR – U. DE TORTUGAS
W. KEMMIS – BARRACA
ZONA 2
CARCARAÑÁ – SPORT
SPORTIVO – BELGRANO
UNIÓN DE VILLA – SAN JERÓNIMO
DEFENSORES- ALMAFUERTE
INTERZONAL
CORREA- AMÉRICA
SEXTA FECHA
ZONA 1
BARRACA – EL PORVENIR
UNIÓN DE TORTUGAS – MONTES DE OCA
ARGENTINO – ADEO
CAMPAÑA – CORREA
ZONA 2
SAN JERÓNIMO – DEFENSORES
BELGRANO – UNIÓN DE VILLA ELOÍSA
SPORT – SPORTIVO
AMÉRICA – CARCARAÑÁ
INTERZONAL
ALMAFUERTE – WILLIAMS KEMMIS
SÉPTIMA FECHA
ZONA 1
CORREA- ARGENTINO
ADEO – UNIÓN DE TORTUGAS
MONTES DE OCA – BARRACA
EL PORVENIR – WILLIAMS KEMMIS
ZONA 2
SPORTIVO -AMÉRICA
UNIÓN DE VILLA – SPORT CC
DEFENSORES – BELGRANO
ALMAFUERTE – A. SAN JERÓNIMO
INTERZONAL
CAMPAÑA – CARCARAÑÁ
OCTAVA FECHA
ZONA 1
W. KEMMIS – MONTES DE OCA
BARRACA -ADEO
UNIÓN DE TORTUGAS CORREA
ARGENTINO – CAMPAÑA
ZONA 2
BELGRANO – ALMAFUERTE
SPORT CC – DEFENSORES
AMÉRICA – UNIÓN DE VILLA
CARCARAÑÁ- SPORTIVO
INTERZONAL
A. SAN JERÓNIMO – EL PORVENIR
NOVENA FECHA
ZONA 1
CAMPAÑA – UNIÓN DE TORTUGAS
CORREA – BARRACA
ADEO – W. KEMMIS
MONTES DE OCA – EL PORVENIR –
ZONA 2
UNIÓN DE VILLA ELOÍSA – CARCARAÑÁ
DEFENSORES – AMÉRICA
ALMAFUERTE – SPORT CC
SAN JERÓNIMO – BELGRANO
INTERZONAL
ARGENTINO – SPORTIVO
Fuente: elcanduchoinforma.blogspot.com