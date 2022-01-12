Liga Cañadense de Futbol: sortearon el fixture del Torneo Apertura

Deportes 12 de enero de 2022 Por Las Rosas Digital
Tanto el Apertura como el Clausura llevarán el nombre de "Hugo Alberto Opezzo".
Liga Cañadense

En la noche del lunes, en la Liga Cañadense de Fútbol, quedaron definidas las zonas para el Campeonato Apertura de esta edición 2022, como así también dieron a conocer el fixture correspondiente al mismo. 

 ZONA 1: El Porvenir del Norte, Williams Kemmis, Barraca de Armstrong, Unión de Tortugas, Montes de Oca, Correa, ADEO, Campaña, Argentino de Las Parejas.
ZONA 2: Atlético San Jerónimo, Almafuerte, Defensores de Armstrong, Unión de Villa Eloisa, Belgrano, Sport C. C., Sportivo Las Parejas, Carcaraña, América.

Tanto el torneo apertura como el clausura llevarán el nombre de "Hugo Alberto Opezzo".

FIXTURE 
PRIMERA FECHA 
ZONA 1
EL PORVENIR -ADEO
WILLIAMS KEMMIS – CORREA
BARRACA – CAMPAÑA
UNIÓN DE TORTUGAS – ARGENTINO 
 
ZONA 2 
SPORT CC – SAN JERÓNIMO
AMÉRICA – ALMAFUERTE 
CARCARAÑÁ- DEFENSORES 
SPORTIVO – UNIÓN DE V.E
 
INTERZONAL
MONTES DE OCA – BELGRANO 
 
SEGUNDA FECHA 
ZONA 1 
ARGENTINO – BARRACA
CAMPAÑA – W. KEMMIS 
CORREA – EL PORVENIR 
ADEO – MONTES DE OCA 
 
ZONA 2 
DEFENSORES – SPORTIVO
ALMAFUERTE -CARCARAÑÁ 
SAN JERÓNIMO – AMÉRICA 
BEGRANO  – SPORT CC 
 
INTERZONAL 
UNIÓN DE V.E – UNIÓN DE TORTUGAS 
 
TERCERA FECHA 
ZONA 1 
MONTES DE OCA  CORREA 
EL PORVENIR – CAMPAÑA
W. KEMMIS – ARGENTINO
BARRACA  UNIÓN DE TORTUGAS 
 
ZONA 2
AMÉRICA- BELGRANO 
CARCARAÑÁ – SAN JERÓNIMO 
SPORTIVO – ALMAFUERTE
UNIÓN DE VILLA ELOÍSA – DEFENSORES 
 
INTERZONAL
ADEO – SPORT 
 
CUARTA FECHA 
ZONA 1 
U.TORTUGAS – WILLIAMS KEMMIS
ARGENTINO – EL PORVENIR 
CAMPAÑA – MONTES DE OCA 
CORREA – ADEO 
 
ZONA 2 
ALMAFUERTE – UNIÓN DE VILLA 
SAN JERÓNIMO – SPORTIVO 
BELGRANO – CARCARAÑÁ 
SPORT CC  – AMÉRICA 
 
INTERZONAL 
DEFENSORES – BARRACA
 
QUINTA FECHA
ZONA 1 
ADEO – CAMPAÑA
MONTES D EOCA – ARGENTINO
EL PORVENIR – U. DE TORTUGAS 
W. KEMMIS – BARRACA 
 
ZONA 2 
CARCARAÑÁ – SPORT 
SPORTIVO – BELGRANO
UNIÓN DE VILLA – SAN JERÓNIMO
DEFENSORES- ALMAFUERTE

INTERZONAL 
CORREA- AMÉRICA
 
SEXTA FECHA 
ZONA 1 
BARRACA – EL PORVENIR 
UNIÓN DE TORTUGAS – MONTES DE OCA 
ARGENTINO – ADEO
CAMPAÑA – CORREA 
 
ZONA 2 
SAN JERÓNIMO – DEFENSORES
BELGRANO – UNIÓN DE  VILLA ELOÍSA 
SPORT – SPORTIVO
AMÉRICA – CARCARAÑÁ 
 
INTERZONAL 
ALMAFUERTE – WILLIAMS KEMMIS 
 
SÉPTIMA FECHA 
ZONA 1
CORREA- ARGENTINO
ADEO – UNIÓN DE TORTUGAS 
MONTES DE OCA – BARRACA 
EL PORVENIR – WILLIAMS KEMMIS 
 
ZONA 2
SPORTIVO -AMÉRICA
UNIÓN DE VILLA – SPORT CC 
DEFENSORES – BELGRANO
ALMAFUERTE – A. SAN JERÓNIMO 
 
INTERZONAL 
CAMPAÑA – CARCARAÑÁ
 
OCTAVA FECHA 
ZONA 1 
W. KEMMIS – MONTES DE OCA 
BARRACA -ADEO
UNIÓN DE TORTUGAS  CORREA
ARGENTINO – CAMPAÑA 
 
ZONA 2 
BELGRANO – ALMAFUERTE
SPORT CC – DEFENSORES
AMÉRICA – UNIÓN DE VILLA 
CARCARAÑÁ- SPORTIVO
 
INTERZONAL 
A. SAN JERÓNIMO – EL PORVENIR 
 
NOVENA FECHA  
ZONA 1 
CAMPAÑA – UNIÓN DE TORTUGAS
CORREA – BARRACA
ADEO – W. KEMMIS
MONTES DE OCA – EL PORVENIR –
 
ZONA 2 
UNIÓN DE VILLA ELOÍSA – CARCARAÑÁ 
DEFENSORES – AMÉRICA
ALMAFUERTE – SPORT CC
SAN JERÓNIMO – BELGRANO 
 
INTERZONAL 
ARGENTINO – SPORTIVO 
 
Fuente: elcanduchoinforma.blogspot.com

Futbol

Las Rosas Digital

Te puede interesar

Boletín de noticias

Te puede interesar