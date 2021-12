Bustinza: graduación y entrega de diplomas a Bomberos Voluntarios de la región

En el día de ayer, en la localidad de Bustinza, se desarrollo el acto de graduación y entrega de diplomas correspondiente a los graduados y ascensos del periodo 2020 y 2021.

Los mismos fueron:

Sub Oficial Superior Ariel Mansilla

Sub Oficial Superior Maximiliano Carignano

Sub Oficial Sub Alterno Guillermo Farias

Sub Oficial Sub Alterno Evelyn Rovetto Allara

Sub Oficial Sub Alterno Florencia Casas

Sub Oficial Sub Alterno María Belén Gentiletti

Sub Oficial Sub Alterno Evelyn Hermann

Bombero Alfredo Barrera

Bombero Candela Schell



También se hizo entrega de reconocimientos al Comandante Mayor Diego Balan, instructor del área de Organización Bomberil y Tácticas y al Sargento 1° Jorge Vocos, coordinador Regional de Escuela de Cadetes.





