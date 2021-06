Fue encontrado el puma que buscaban en Armstrong

Manuel, uno de los trabajadores comentó que fue «una sorpresa, llegamos a las 8am y nos encontramos con el puma abajo de la mezcladora. Estamos desde hace tres meses en esta obra tres personas; llegamos y fuimos a buscar las herramientas y estaba ahí el puma.»

«Yo entre primero, salí y le dije a mis compañeros y no me creían, ellos se quedaban parados en el mismo lugar hasta que me puse más serio y se fueron. Llamamos a la policía para que vengan y se hagan cargo. No se movió para nada, nos vio y se quedó en el mismo lugar, estaba quieto y nunca intentó atacarnos.»

«Fue un susto nada más porque se habló todo el día ayer del puma, llegar a la obra y encontrarte con esto es un susto. Seguro ingresó saltando el tapial porque el lugar esta todo cerrado», contó.