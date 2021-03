"Cuando una persona dice soy apolítico, no me interesa nada... es un punto más que ganó el corrupto"

Algunos conceptos manifestados en entrevista por Renacer Regional:

- “La gente tiene que empezar a discernir es que en la política hay delincuentes por un lado y otros que quieren hacer las cosas bien; no importa el partido que sea. La idea de que pensemos en blanco o negro, la idea que odiemos a la política, lo que permite es seguir favoreciendo a la delincuencia. Cuando una persona dice yo soy apolítico, no me interesa nada, es un punto más que ganó el corrupto, el delincuente, el que tipo que te instala la droga, el que mantiene a jueces y fiscales que no cumplen con su función, al político que te dicen que van a construir un puente y cuando se fueron hicieron una milanesa con papas fritas, por decir algo.”

- “Por eso creo que, y repito, que existe por un lado un grupo de delincuentes pero también en algunos casos otro grupo que queremos hacer las cosas bien, queremos sacar adelante las poblaciones o los lugares donde tenemos ámbito de competencia. Y la manera de distinguir esto es ver la realidad, que son los hechos. Hay que evaluar los hechos y observar que hace cada persona en su lugar”.

- “No hay tampoco que ir tras la zanahoria que nos saben mostrar, inclusos los grandes medios, que la solución es irse del país. Es todo lo contrario, toda esta generación de 40 y 50 años se tiene que quedarse en Argentina. Los que venimos desde hace muchos años poniendo el lomo para vivir es la que más se tiene que quedar; porque yo creo que somos todavía una gran barrera de defensa de las instituciones y de lo correcto. Y reitero que no hablo de un partido político, porque no quiero que se diga este es de Cambiemos, este es kirchnerista o este es liberal. ¡No!. Yo hablo de sentido común, de estar contra los ladrones, los delincuentes, los narcotraficantes. Yo no estoy en contra de los partidos políticos, porque si no es a través de los partidos políticos no llegamos al gobierno, y las decisiones se toman en el gobierno. No hay que odiar a la política, hay que odiar a los delincuentes; porque cuando decimos que la política es mala en su conjunto y miramos para otro lado, lo que estamos haciendo es darle el pié a los tipos que robaron durante 40 años y va a seguir robando.”

- “Cuando nos ponen tonterías en los medios como información, cuando aparece la desinformación o nos quieren hacer creer que a los 50 años es bueno irse a vivir a otro lado, tené en cuenta que alguien está pagando para que te convenzas que es mejor irse antes que poner pelotas para defender tu territorio, poner pelotas para defender a tu familia poner pelotas haciendo pata ancha algún día y decir basta. Decir no quiero más que vendan merca en mi ciudad y exigir que las instituciones que deben controlar eso funcionen; poner pelotas y decir un día no quiero más una justicia de mierda, quiero una justicia que trabaje para la ciudadanía, que meta en cana al que roba; quiero una fuerza de seguridad que responda a mis necesidades y quiero políticos que cuando dicen voy a hacer blanco y luego hacen negro se vayan a su casa de una patada en el culo, y si tienen que ir presos que vayan. Pero que se dejen de pelear a ver «quién es el mejor» cuando en realidad los resultados fueron siempre de mierda.”

