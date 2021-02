Meyer: "Ya basta de reuniones. Los argentinos precisan hoy que se tomen decisiones"

En su informe semanal, además de comentar el avance en obras y servicios, el Intendente de Las Rosas Javier Meyer dejó sus opiniones sobre temas de actualidad:

-Inicio de clases presenciales. "Soy partidario de clases presenciales, que no quepa duda. Pero lo importante es que con esto se deje de hacer política y se tomen resoluciones. Entre ellas obviamente que los docentes deben ser prioritarios en la aplicación de la vacuna, y puedan retornar a dar clases con cierta normalidad. Han hecho un gran esfuerzo durante el año pasado sosteniendo el sistema de clases virtuales, es algo que no se puede cuestionar, ya que se les ha cargado incluso de inversiones en internet y tecnología para poder cumplir con su función. Así que ahora hay que resolver las cuestiones que hagan posible volver a las aulas, y dejarse de reuniones."

-Restricciones horarias. "Limitar la circulación y actividad entre la 1:30 y las 6:00 horas es algo insostenible, que no tiene lógica ni razón de ser. Eso no va a mejorar la condición sanitaria de nadie. Son medidas que se toman desde el gobierno nacional pero yo creo que no todas las poblaciones tenemos las mismas características. Quizás en una gran ciudad tenga otro efecto pero acá me parece que algo ridículo. Soy partidario de que no tengamos restricciones horarias en ningún aspecto. Y opino que tenemos temas muchísimos más importantes que considerar y no pasarnos discutiendo si flexibilizamos media hora más o 40 minutos más. Hay que ponerse a pensar y a trabajar para tomar decisiones contundentes en torno a la seguridad, la salud, la educación y por supuesto la economia."

Tareas de Obras y Servicios - 01 al 05 de febrero

• Mantenimiento de Arbolado Público. El equipo compuesto por 6 personas, que trabaja habitualmente en la poda durante la temporada invernal, actualmente se dedica a la poda de formación y mantenimiento, tanto para seguridad como aclareo. De manera se busca disminuir riesgos del arbolado con respecto a su proximidad a líneas de servicios eléctricos y/ o edificaciones; así como corte de ramas que entorpecen el paso de la barredora, ocultan luces o se extienden sobre los techos. También utilizan gran parte del tiempo en retirar troncos de árboles secos, que serán repuestos las próxima temporada. que fueron bajados en el periodo de poda. Cada una de las intervenciones es seguida por el asesoramiento de la Ingeniera Susana Ramonda.

• Comienzo de tareas preparatoria, apertura de caja y verificación de niveles para repavimentación de Calle Uruguay.

• Conexiones de red de Agua Potable y Cloacas.

• Ampliación red cloacal en Calle Las Tres Lagunas al 400 y San Lorenzo al 1500, con cruce de calles.



• Mantenimiento de Caminos Rurales alteo y colocación de tubos para alcantarillado, en éste caso camino 16, 10 y 55.



• Construcción de dos nuevas galerías de nichos.

Se han entregado aporte a instituciones según ordenanzas vigentes: Total de $386.619,15



SAMCo Las Rosas $247.893,64

Bomberos Voluntarios $94.946,82

Biblioteca D. F. Sarmiento $28.587,20

Centro de Acción Familiar n° 8 $15.191,49