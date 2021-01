JusticiaPorJuanma: en Armstrong una nutrida concurrencia marchó en silencio

Una notable cantidad de vecinos reunieron en la plaza Flotron y luego marcharon en silencio hasta la comisaría local, a casi una semana de la desaparición física de Juan Manuel Parucci, el joven fallecido y abandonado a la vera de la ruta 9.

La comunidad armstronense, convocada por amigos y familiares de Juan Manuel, marcharon ayer sábado a las 18hs hasta la comisaría en reclamo de justicia. La misma fue encabezada por la mamá, Laura Amarilla y los amigos de Juanma.

Desde la agrupación “Amigos de Juanma” dijeron: “Estamos muy agradecidos por el apoyo de la gente, estamos acá para pedir Justicia por Juan Manuel, por nuestro Paru. Queremos que la comunidad de Armstrong y la de Las Parejas, como así Cañada de Gómez y toda la región nos apoye. Queremos saber lo que paso con él por eso hoy estamos acá para pedir Justicia y para que su mamá pueda tener tranquilidad. Desde acá, saldremos hasta la comisaría local, marchando en silencio, bajo los protocolos correspondientes y ahí pediremos justicia”.

Entre todos los presentes, se pudo reconocer a distintas autoridades y funcionarios municipales, uno de ellos, el Intendente Dr, Pablo Verdecchia, quien en dialogo con los medios locales expresó:

“Es una situación que nos moviliza a todos, un chico tan querido por toda la comunidad, lo hemos conocido desde la banda municipal y es un golpe muy duro para todos”.

Luego continuó: “Por eso cuando uno ve la cantidad de personas que se acercan para apoyar a la familia en este pedido de verdad, en este pedido de justicia, nosotros participamos como cualquier ciudadano sumando un granito de arena como todos los que estamos acá. Esta familia siempre trabajo por los demás, es una familia trabajadora que nos llega al corazón, realmente emociona, por eso acompañamos en este pedido de verdad y de justicia que es lo que todos queremos”.

Por su parte Ángela Ortiz Cáceres referente de “Amigos por Juanma” expresó: “Estamos muy agradecidos y conformes con la convocatoria, con los vecinos, con los medios y las autoridades que nos están apoyando”.

Luego añadió: “Nosotros difundimos una imagen de Juan Manuel convocando a la comunidad y la viralización se dio de manera muy positiva, hemos recibido mensajes de Rosario, del norte de Santa Fe de Reconquista, apoyándonos desde allá y nos decían que no bajemos los brazos deseando que esto no quede impune. Que el que hizo esto, tiene que pagar no buscamos culpables sino queremos Justicia, el que hizo esto, que pague”.

