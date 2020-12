El Hogarcito Nazaret ya no depende de la Parroquia

Hogarcito Nazaret. "Yo fui comunicando en las misas y medios de prensa de la ciudad que la administración del Hogarcito Nazaret pasó ahora manos privadas, ya no depende de la parroquia. Son más de 50 años de historia del hogar, que fundado por el padre Ernesto para abuelos válidos pero carenciados, que no tenían dónde ir a vivir y también buscando un clima de familia. Si en un momento después tenían algún problema físico, se lo derivaba a otro espacio, pero con el paso de los años fue cambiando el objetivo de la fundación, los abuelos fueron envejeciendo en el hogar y se debía seguir cuidándolos. Además con el tema de la pandemia se redujo el número de personas asistidas, y finalmente quedaron solo dos, en una casa capaz de alojar más de 30. Es sabido nosotros vivíamos de la caridad, de algún subsidio de la municipalidad, también de la provincia, pero siempre ayudas que no alcanzaban a cubrir toda la realidad del hogar. Así que con dos abuelos que son los que tiene a cargo hoy la parroquia se decidió, junto con el consejo pastoral y con la comisión del Hogarcito, pasarlo a manos privadas".

"Quiero agradecer de corazón a todos aquellos que han colaborado, ante todo este año de cuidar a los abuelos, de darle la medicación, a aquellos que donaban la carne, la verdura y a todos los que han administrado el hogar. Por supuesto a Raúl Ulla que fue el último administrador de aquí del hogar, que siempre ha estado casi de tiempo completo. "

"Fue una una decisión madurada en oración, yo soy el cura párroco que tiene la responsabilidad, pero acá hay una comunidad, un consejo consejo pastoral, un consejo económico, y hay una comisión que buscan lo mejor para la comunidad parroquial."

Pedidos de colaboración falsos. "Debemos advertir sobre estas personas oportunistas y saber que la parroquia siempre cuando hace algún evento o sacamos algún bono contribución o ventas de pollo, que es propio de lo que vive la parroquia, siempre se da conoce. Es una pena porque siempre buscan engañar a los más vulnerables y sacarle dinero. Entonces siempre antes es mejor que llamen a la parroquia o o alguien de la conocido de la parroquia para preguntar si es verdad o no".

Celebraciones. Para Navidad, el día 24 vamos a tener misa a las 20:30 horas, el día 25 a las 10:00 de la mañana y a las 20 horas; y después a fin de año la misa va a ser a las 19 horas el día 31 y el día 1° a las 20 horas.