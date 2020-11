"Queremos constituir un partido provincial y llevar hacia arriba nuestro trabajo en Las Rosas"

- “En 2010 había malestar en mucha gente que expresaba que no tenía a quién votar porque todo era lo mismo, que se sentía defraudada y que le mentían. En ese momento decidí dar el paso y presentar una propuesta distinta. Hoy las pruebas están a la vista, para el que le guste y para los que no; está obra de 75 cuadras de pavimento, los 110 millones de pesos de reserva, y muchas otras cosas hechas a pesar de las falencias del resto del estado”.

- “Por ejemplo en estos momentos la provincia de Santa Fe nos debe más de 14 millones de pesos que día a día se devaluan y no no pasan a ser parte del patrimonio municipal. Está proyectado el pavimento en Avenida Las Rosas, pero todos los días perdemos esa plata que es nuestra, es de todos los rosenses; y eso se debe a un Estado que no está trabajando cómo si lo hace esta ciudad, que pequeña o no tiene un sistema que está funcionando y que tenemos que defender y promover.”

- “Queremos llevar hacia arriba el trabajo de este partido vecinal que es Unidad Rosense, y tratar de constituir un partido provincial. Para ello necesitamos 11.000 afiliados, asi que precisamos que nuestra comunidad nos dé la mano, que se afilie. Si consideran que lo hicimos está bien que nos ayude para que esto pueda ampliarse, y cuando llegue la época de elecciones votemos a gente nos inspira confianza, que valga la pena votarlos y no tener que elegir nuevamente con desconfianza por no saber que va a pasar, optando por el menos peor. Eso es lo que nos está pasando y es malo.”

- “Si quieren que algo cambie, pedimos que nos acompañen afiliándose y dando la oportunidad de sacar adelante también al departamento Belgrano y a la provincia de Santa Fe. Demos hoy el mismo paso que se dio en 2010, demostremos que es posible. Nosotros no somos iluminados, no somos gente extraña, somos personal del común con un concepto muy claro: decir la verdad, trabajar con base de sentido común y no robar. Es muy sencillito. Así que quedan todos invitados a participar para que Unidad Rosense sea partido provincial, con el nombre que se quiera poner pero trabajando por un cambio y dejando de quejarnos”.