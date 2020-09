“La única alternativa es cuidarse, que no quepa la menor duda”.

Algunos conceptos del Intendente Javier Meyer.

Pavimento. “En esta semana se pudo trabajar menos porque por suerte llovió. Y lo digo así porque era muy necesario para el campo en toda la zona. Asi que se está esperando el fraguado del pavimento de calle Güemes del 0 al 100, y ya se abrió calle Chacabuco – entre Cerrito y Simón de Iriondo-, se colocaron los moldes y está lista poner el hormigón cuando el tiempo lo permita”.

Cloacas. “Se hizo reposición de caños en la zona de calle Salta y Cerrito, donde los vecinos reclamaban que no funcionaba el sistema cloacal. El personal municipal detecta que una parte de la red estaba obturada y entonces se rehabilitó el sistema colocando caños nuevos.”

Palacio municipal. “Se está haciendo el cambio de todas las cañerías en los baños que utilizan los empleados.”

Obras varias. ““Se siguen reponiendo ejemplares del arbolado público; y se llevan adelante la construcción de dársenas de estacionamiento en distintos lugares, por ejemplo ahora el Club A. W. Kemmis que la había solicitado. Tambien se continúa permanentemente con los trabajos normales de mantenimiento como son tares de pintura de cordones, de columnas de alumbrado y otros.”

Emergencia sanitaria. “Hoy la cuestión de la salud nos lleva a trabajar diferente, a movernos diferente. Tenemos acá un brote de Covid que ya supera los 100 casos, y seguramente se incrementará porque se han hecho muchos hisopados. Me preocupa principalmente que empiece a enfermar gente mayor y la que está en grupo de riesgo. Ésta es la que más se cuidó, y sinceramente estoy preocupados por ellos; el contagio va a seguir, no es algo que se pueda detener, no se lo hizo en ningún lugar del mundo y no la haremos en Argentina. Pero debemos cuidarnos y cuidarlos para no poner al sistema de salud regional en una situación complicada donde no pueda brindar el servicio de manera adecuada”.

“Acá los testeos se hacen y se informa todo. Sean hechos en la provincia tanto como los realizados de manera privada. De nada sirve decir que no hay casos, porque eso hace incurrir a la gente en el error de la confianza y creer que podemos circular con normalidad. Estamos ahora viviendo la secuela de todo el movimiento de personas que hubo 10 o 15 días atrás; y quiero insistir en que no hagamos actividades que no sean las imprescindibles, porque podemos llevar el virus a nuestras casas y contagiar a nuestros padres, madres, abuelos o algún familiar con lleve otra enfermedad y sea de riesgo.”

“La única alternativa es cuidarse, que no quepa la menor duda”.