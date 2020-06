La conciencia de los rosenses va a ser lo que defina la sanidad en nuestra comunidad

"En el hospital estamos haciendo todas las semanas hisopados a personas que tenga signos de la enfermedad o generen dudas. Son necesarios para testear y tener mejor control de la población y evitar que haya contagios y se disparen los casos, como ha ocurrido en otras ciudades", dijo el Dr. Luna. "Nosotros sabemos que hay personas que viajan a Córdoba, hacia Buenos Aires, o Entre Rios. Muchas de ellas por su trabajo deben movilizarse, pero ha todas ellas les pedimos que extremen las medidas de precaución. No hay que relajarse, no compartir sus utensillos personales con otros si viajaron, no tomar mate entre varios, y por supuesto no organizar fiestas. Recibimos informes de gente que vuelve de un viaje, pero no podemos ponernos en policías, debemos ser conciente cada uno que es responsabilidad propia tener todos los cuidados, que ya se han explicado muchas veces."

"Recomiendo a todos seguir usando el cubrebocas o barbijo cuando salimos a la calle o vamos a hacer compras. Veo vecinos que ya no lo usan y eso es malo. Un persona que llegue a la ciudad habiendo contraído la infección y no tiene cuidados y precauciones, puede derivar en un foco contagioso que afecta a varias decenas. Ya ha sucedido en varias localidades", concluyó.