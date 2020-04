Meyer: "Quedarnos en casa es para respetarlo, no para estar paseando en la calle"

“Desde maestranza se sigue cubriendo todos los servicios básicos y en administración, en el Palacio Municipal se trabaja coordinando los diferentes servicios que se van a sostener en este fin de semana. Y también trabajando activamente en el Complejo Cultural con toda la carga de datos referidos a los trámites de ANSES, que ocupa a todo el personal del Área Social más colaboradores, para poder resolver todas las necesidades sin demora ni tiempos de espera”, expresó el jefe municipal.

“En el Centro de Acción Familiar ya se están ubicando las camas para el centro de aislamiento, donde se alojará a posibles personas que así lo requieran en caso de enfermarse de Covid-19, de bajo riesgo y no necesiten internación de mayor complejidad. Así que estamos adaptando las instalaciones, se han puesto termotanques nuevos, las camas que el club Atlético Almafuerte ha cedido para esta emergencia; además se están adquiriendo sábanas, frazadas, y otros elementos. Hemos hecho las acciones correspondientes utilizando los fondos que nos asignó la provincia para ir paliando este tipo de inconvenientes”, agregó.

"Hay mucha gente que se cree que estamos de vacaciones, y no estamos de vacaciones. Estamos en una situación muy compleja, no solamente en materia sanitaria, sino también en la parte económica, porque esto va a ir de la mano. Muchas personas al no tener recursos se van a ver obligados a salir a la calle", dijo Javier Meyer. "Entonces más rápido aprendamos a convivir con esto, a vivir en orden, para que cuando nos aborde sea de la manera menos dolorosa y menos contundente".

Continuó diciendo que "vamos a tener que aprender a vivir de otra forma, cuando se pone una regla respetarla, no abusar de las libertades que tenemos. En un día tuvimos en el control 700 vehículos que pasaron, muchos trabajando, y muchos al cuete, tenemos que ser precavidos en eso. La determinación de quedarnos en casa es para respetarlo, no para estar paseando en la calle".

(Se recomienda escuchar el audio completo)