"Espero que la pandemia mate esta forma de hacer política barata de muchos funcionarios"

"Las Rosas es uno de los pocos hospitales polivalentes que tiene el sur de la provincia. Es decir que el paciente se puede operar, se puede atender clínicamente; es un hospital que hoy tendría que tener su terapia intensiva, un tomógrafo, y muchas cosas mas. Pero no lo tenemos no por desidia del personal, ni de sus directivos; durante los nueve años que estuve como director hicimos muchos pedidos para tener la terapia intensiva que se merece esta región, y así también lo hicieron quienes me precedieron, y nunca fuimos escuchados", manifestó Montagne. "La pandemia esta quizás deje muchos muertos, pero yo espero que mate la forma que tienen algunos funcionarios de hacer política barata, espero que todo esto nos de la posibilidad de que el hospital de Las Rosas tenga lo que le corresponde, y no que lo tenga por ser amigo del Ministro, del Senador, el Intendente, o el político de turno. La guardia central nuestra tiene 27 años, yo le pregunto a usted si tiene la misma cámara de hace 27 años, le pregunto a un empresario si tiene la misma computadora de hace 27 años, o a un transportista si tiene el mismo camión de hace 27 años, entonces la pandemia va a dejar mucho por cambiar, espero que mate esta forma de hacer política barata de muchos funcionarios que hacen que la salud pública no sea coherente, y una salud pública que no es coherente produce cosas así".

(Se recomienda escuchar el audio completo)