Coronavirus: "No entrar en pánico pero sí atender los cuidados para la prevención"

- La enfermedad ya se ha dado en varios continentes por lo cual podemos hablar de una pandemia. Pero no debemos entrar en pánico y si fundamentalmente mantener las indicaciones de prevención como el lavado de manos a menudo, con agua y jabón o con alcohol, evitar el hacinamiento y mantener distancia entre personas, por ejemplo. Pero en nuestro país tenemos aún pocos casos por eso tomar medidas para evitar el contagio es muy importante.



- Si uno se enferma lo principal es tratar de evitar las complicaciones. En realidad la mayoría de los casos son leves, pero puede haber problemas en un algunos pacientes generando una dificultad respiratoria importante. Son más vulnerables a estas complicaciones los pacientes con EPOC, los diabéticos por sobre de 65 años, los inmunocomprometidos que tienen enfermedades que disminuyen las defensas, como por ejemplo la tuberculosis o aquellos que tiene una enfermedad maligna en curso; este es el grupo de riesgo.



- En niños se registra un solo caso en todo el mundo. Los niños se infecta menos y el cuadro es más leve, pero igualmente pueden transmitir la enfermedad. No la desarrollan con la gravedad de los adultos pero igual pueden contagiar.



- El coronavirus no es nuevo, es de orígen animal pero se transmite a los humanos. Lo que está ocurriendo ahora es la existencia de una cepa de coronavirus con mayor agresividad, mayor velocidad de contagio.



- Yo creo y lo repito que lo más importante es no entran en pánico pero si estar alertas, tener los cuidados necesarios: lavarse mucho las manos, vigilar que nuestros niños también se las laven, utilizar alcohol en gel, mantener el lugar de trabajo limpio. Y ante un síntoma de fiebre, dolor de garganta o síntomas de rinitis, de congestión como un resfrío, consultar al médico y no automedicarse. Consultar con premura a un médico.